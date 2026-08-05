Тулянцев: Агутин и Клава Кока опаснее, чем "Талибан".

Председатель общественного совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев раскритиковал власти Молдовы из-за запрета на въезд российским артистам и контактов с представителями "Талибана".

"Представляете, Леонид Агутин, Клава Кока, Баста и Люся Чеботина для молдавских властей опаснее, чем "Талибан" .

Ведь, по мнению режима Санду, эти певцы не могут посещать Молдову, поскольку представляют угрозу национальной безопасности. А представители "Талибана" прошли проверку молдавского МИДа и прилетели для официальных переговоров с молдавскими властями. Вот вам и чикипибарум!", - написал Тулянцев в соцсети.

Ранее две оппозиционные партии потребовали отставки чиновников, причастных к организации визита талибов в Молдову.