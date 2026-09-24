Попшой в Нью-Йорке: Молдова поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины/

Об этом вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой заявил на шестом саммите «Крымская платформа», проходящем в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Михай Попшой осудил войну и оккупацию украинских территорий Российской Федерацией. «Наша общая цель должна быть ясной: поддержать Украину в восстановлении её территориальной целостности и обеспечить, чтобы подобные нарушения больше не повторялись», — заявил глава молдавской дипломатии, сообщает ipn.md

По словам министра, последствия войны влияют на региональную безопасность, продовольственную и энергетическую безопасность, а также на экономическую стабильность Европы. Он подчеркнул, что нарушение международного права затрагивает и другие государства региона, включая Республику Молдова.

В ходе саммита Михай Попшой отметил, что Молдова продолжит поддерживать Украину. В качестве примеров он привёл помощь Кишинёва, включающую приём украинских беженцев, содействие транзиту и поддержку экспорта украинского зерна на международные рынки.