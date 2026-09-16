Попшой на обвинения РФ: Мы бы предложили не препятствовать мирной реинтеграции Молдовы.

Кишинев отвергает обвинения Москвы в якобы имеющих место препятствиях для голосования российских граждан в Приднестровском регионе на выборах в Государственную думу.

Министр иностранных дел Михаил Попшой назвал «недружественным» намерение Российской Федерации открыть избирательные участки на левом берегу Днестра без согласия властей, сообщает noi.md со ссылкой на NewsMaker.md

Реакция последовала после того, как официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Кишинев в том, что он лишает права голоса более 200 000 российских граждан, проживающих в регионе.

«Мы бы предложили российской стороне не препятствовать мирной реинтеграции Республики Молдова и не подрывать суверенитет и нейтралитет Республики Молдова путем незаконного сохранения войск и боеприпасов на суверенной территории Республики Молдова на левом берегу Днестра. (...) Эта недружественная практика применяется не впервые. Десятилетиями эти голосования, к большому сожалению, организуются на левом берегу Днестра вопреки воле, прямо выраженной конституционными властями Кишинева», — заявил Попшой в правительстве.

Попшой подчеркнул, что Москва нарушает суверенитет Республики Молдова, напомнив, что Посольство России было уполномочено открыть лишь один избирательный участок на территории, контролируемой Кишиневом, в то время как мера по созданию дополнительных участков в Приднестровье неприемлема.

В то же время молдавские официальные лица поставили под сомнение цифру в 200 000 российских граждан, озвученную МИД России. Вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь назвал эти оценки данными пропагандистского характера, которые невозможно проверить из-за отсутствия доступа к базам данных Москвы.

Дипломатический конфликт обострился в начале сентября, когда Министерство иностранных дел в Кишиневе вручило ноту протеста послу России Олегу Озерову. Выборы в Государственную думу Российской Федерации состоятся 20 сентября.