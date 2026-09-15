ООН призывает Израиль предоставить следователям доступ во все районы Газы.

ООН призывает Израиль предоставить международным следователям доступ во все районы Газы, поскольку извлечение человеческих останков из-под руин на этой территории продолжается почти через три года после начала войны.

Управление ООН по правам человека заявило, что сбор доказательств на разрушенных объектах имеет ключевое значение, призвав «допустить международных следователей во все части Газы для содействия сбору доказательств», передает euronews.com

По сообщениям, большинство извлекаемых тел принадлежат женщинам и детям; по оценке ООН, этот факт указывает на высокую вероятность совершения военных преступлений в ходе операции.

«На местах, стёртых израильскими ударами с лица земли, сейчас находят останки, по всей видимости, целых семей», – говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

«Я обеспокоен тем, что обнаруженные до сих пор останки могут быть лишь вершиной айсберга», – отметил он, напомнив, что «значительная часть Газы была сравнена с землёй в результате израильских бомбардировок, сноса зданий и расчистки территории с помощью тяжёлой техники и взрывчатки».

«И сегодня во многих районах Газы, где дислоцированы израильские военные, продолжают работать бульдозеры, не считаясь с погибшими, остающимися под завалами», – добавил Тюрк.

По данным палестинской гражданской обороны, только с прошлого ноября из-под обрушившихся зданий по всей Газе извлечены более 630 тел и других останков.

Управление ООН по правам человека привело оценку, согласно которой общее число погибших, остающихся под завалами, превышает 8 тысяч..

Тюрк настаивал, что «необходимо приложить все возможные усилия для документирования и идентификации этих жертв, сохранения судебно-медицинской информации и биологических образцов, фиксации мест их захоронения и информирования семей».

«Обнаружение большого количества останков под завалами в городе Газа вновь вызывает опасения в связи с военными преступлениями и другими преступлениями, сопровождающими массовые зверства», – предупредил он.

Операцию в палестинском анклаве Израиль начал три года назад после нападения боевиков из сектора Газа на территорию еврейского государства. Тогда были убиты коло 1 200 человек и свыше 250 взяты в плен. Последовавшие израильские бомбардировки и наземное вторжение оставили значительную часть Газы в руинах.

По данным министерства здравоохранения Газы, действующего под контролем ХАМАС, в результате наступления были убиты в общей сложности более 73 000 палестинцев, в том числе свыше 1 350 – после подписания соглашения о прекращении огня в прошлом октябре.

Для европейских правительств, пытающихся справиться с дипломатическими последствиями конфликта, призыв ООН усиливает давление на Израиль с требованием открыть Газу для независимого контроля в тот момент, когда масштабы гибели мирного населения всё ещё остаются до конца неизвестными.

Израиль неоднократно отвергал обвинения в преднамеренных ударах по мирному населению, указывая, что действовал в соответствии с международным правом. Также Израиль заявлял, что ХАМАС использует гражданские объекты и население сектора в военных целях.