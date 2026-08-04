Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой выступил в качестве почетного докладчика на общем собрании послов, состоявшемся в Киеве.

Он произнес речь продолжительностью 7 минут полностью на украинском языке, что вызвало бурные аплодисменты, сообщает "Европейская правда".

Издание сообщило, что Попшой поблагодарил Украину и украинцев за защиту его страны и граждан:

"Наши дети спят спокойно, потому что украинские дети, военные, врачи, спасатели и обычные граждане пережили ужасы, которые не должен испытывать ни один народ. Это долг, который ни один сосед не способен полностью отдать. Но настоящая дружба измеряется не долгами, она измеряется тем, приходим ли мы на помощь тогда, когда это больше всего нужно. И Молдова ежедневно старалась быть рядом".

Также глава МИД Молдовы напомнил, что именно в период председательства его страны в Совете Европы был создан Специальный трибунал по преступлению агрессии.

"Мы твердо убеждены, что не может быть прочного мира без справедливости и ответственности. Преступление агрессии не может стать еще одной страницей истории, которую мир молча перевернет. Агрессия никогда не должна становиться нормой. Безнаказанность никогда не должна становиться приемлемой. Справедливость – это не месть, справедливость – это фундамент мира", – подчеркнул он.

Кроме того, отмечает издание, Попшой выразил восхищение работой украинской дипломатии:

"Когда мне не хватает оптимизма, я вспоминаю указ президента Украины Владимира Зеленского от 8 мая, которым Путину было разрешено провести свой сюрреалистический парад. Признаюсь, каждый раз это заметно улучшает мое настроение".

Его слова вызвали смех в зале.

Президент Украины Владимир Зеленский издал официальный указ, которым разрешил России провести 9 мая военный парад в Москве на Красной площади. В тексте указа, опубликованного на сайте Офиса президента Украины, указывалось, что "учитывая многочисленные просьбы, в гуманитарных целях, оговоренных в переговорах с американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 года провести парад в Москве". Документ также четко определял временные и пространственные рамки для парада.