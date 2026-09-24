Понта: В 2014 году Румыния всерьез обсуждала оказание военной помощи Молдове

Бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта рассказал, что тогда рассматривался и юридический механизм, который позволил бы Румынии, как члену НАТО, поддержать страну, не входящую в Альянс.

Об этом Понта рассказал в интервью Gonta Media, говоря о безопасности Молдовы и возможном объединении с Румынией, сообщает omniapres.md

По словам бывшего премьера, после аннексии Крыма Россией и на фоне опасений относительно возможного распространения конфликта на Молдову он лично обсуждал этот вопрос с тогдашним премьер-министром Молдовы Юрием Лянкэ.

«Да, это абсолютная правда. Я говорил с тогдашним премьер-министром Молдовы и сказал: да», — заявил Понта, вспоминая переговоры 2014 года.

По его словам, вопрос также обсуждался на заседании Высшего совета обороны страны (CSAT), когда президентом Румынии был Траян Бэсеску.

Понта отметил, что главным юридическим препятствием было членство Румынии в НАТО. По его словам, Бухарест не мог просто предоставить военные гарантии стране, которая не является членом Альянса.

В качестве возможной модели бывший премьер предложил соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном.

«Мне сказали: господин, вы не можете, будучи страной НАТО, защищать страну, которая не входит в НАТО. И я привел в пример соглашение между Турцией и Азербайджаном. Турция — страна НАТО, Азербайджан — нет. Но у Турции и Азербайджана уже было соглашение о военной поддержке», — рассказал Понта.

По его словам, обсуждалась возможность того, чтобы Румыния оказывала Молдове военную поддержку в случае нападения, не означая при этом автоматического вовлечения НАТО в конфликт.

«Если бы на Молдову напали, Румыния должна была бы оказать ей военную поддержку, как Турция делает это для Азербайджана. Повторю: Турция — страна НАТО, Румыния — страна НАТО. Это было бы временным решением», — сказал Понта.

Бывший премьер-министр утверждает, что в 2014 году эти обсуждения были более конкретными, чем об этом было известно публично, и что тогда был проработан даже возможный юридический механизм военной помощи.

«В 2014 году — и это правда — мы очень серьезно это обсуждали. Мы нашли юридическую модель. В этом больше не было необходимости», — заявил Понта.

При этом сейчас Понта считает, что постоянным решением вопроса безопасности Республики Молдова могло бы стать вступление страны в НАТО.

Весной 2014 года ситуация в регионе резко обострилась после аннексии Крыма Россией. 14 марта Понта публично заявил после встречи с Юрием Лянкэ, что Румыния крайне заинтересована в сохранении стабильности и территориальной целостности Республики Молдова.