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24 Сентября 2026, 18:00
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Боля на юбилее ГУМ: Вы воспитали поколения румын, которых никто не переименует в молдаван

23 сентября министр инфраструктуры Владимир Боля принял участие в торжественном мероприятии во Дворце Республики, посвящённом 80-летию Государственного университета Молдовы (ГУМ) и 100-летию румынского образования в Бессарабии.

Боля на юбилее ГУМ: Вы воспитали поколения румын, которых никто не переименует в молдаван.
Боля на юбилее ГУМ: Вы воспитали поколения румын, которых никто не переименует в молдаван.

В ходе выступления Боля заявил, что именно во время учёбы в ГУМ осознал свою румынскую идентичность. Он также отметил роль преподавателей университета в утверждении румынского языка в качестве государственного языка Республики Молдова.

Выступая от имени выпускников 1996 года, министр отметил, что нынешнему политическому поколению потребовались десятилетия, чтобы прийти к власти и начать реализовывать идеи, которые преподаватели исторического факультета закладывали ещё в годы их учёбы.

По словам Боли, именно в студенческих аудиториях 1990-х годов, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию, формировались представления об этнической идентичности и будущем страны.

«Я помню аудитории на пятом этаже, жуткий холод, нищету — такими были девяностые в Молдове. Но я помню и ваши речи, и наши обсуждения на каждом семинаре о нашей идентичности. Благодарю вас от души за то, что сделали нас людьми с четкой гражданской позицией», — заявил вице-премьер.

«В 2023 году парламент Молдовы проголосовал за единственно возможную историческую правду для будущих поколений — что государственный язык в Молдове — румынский. К этим выводам мы пришли ещё будучи студентами и выпускниками 90-х годов. Всё это благодаря вашим лекциям. Вы сформировали нас, и мы благодарим вас за это», — добавил Боля.

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