Прокуроры потребовали до 6 лет тюрьмы для Лянкэ и Лазаря по делу о концессии аэропорта.

Прокуроры потребовали приговорить к тюремному заключению восьмерых обвиняемых по делу о концессии Международного аэропорта Кишинева.

Среди них — бывший премьер-министр Юрий Лянкэ и бывший министр экономики Валерий Лазарь. Обвинение запросило наказание до шести лет лишения свободы, запрет занимать государственные должности в течение пяти лет и возмещение ущерба в размере более 392 млн леев, сообщает protv.md

Для Юрия Лянкэ и Валерия Лазаря прокурор запросил по шесть лет лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа. Такое же наказание запрошено для Тудора Копача, Анджелы Сусану, Петру Жардана и Александру Чутака.

Для Марии Шендилэ и Аллы Цубарь обвинение потребовало по пять лет лишения свободы в женской тюрьме.

Прокурор также потребовал в отношении всех обвиняемых лишить их права занимать государственные должности сроком на пять лет.

Кроме того, обвинение просит заключить всех восьмерых под стражу сразу после оглашения приговора и оставить их под арестом до вступления решения в окончательную силу, в том числе после рассмотрения возможных жалоб в Высшей судебной палате.

Дело о концессии Кишиневского аэропорта

Дело о концессии Международного аэропорта Кишинева было передано в суд в 2023 году. Фигурантами стали восемь бывших чиновников и должностных лиц.

Среди подсудимых — бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, бывший министр экономики Валерий Лазарь, бывший директор Агентства публичной собственности Тудор Копач, бывший заместитель директора АПС Анджела Сусану, а также несколько бывших сотрудников аэропорта и Агентства публичной собственности.

По данным прокуратуры, обвиняемые в 2013 году якобы передали Международный аэропорт Кишинева в концессию в интересах преступной организации.

Обвинители также утверждают, что Юрие Лянкэ, Валерий Лазарь, Тудор Копач и Петру Жардан якобы снизили долю прибыли, которая должна была поступать в государственный бюджет после передачи аэропорта в концессию, — с 8% до 1%. По версии прокуратуры, конкурс был имитацией, в результате чего государству был причинен ущерб.

Обвиняемые своей вины не признают.

Международный аэропорт Кишинева вернулся в государственную собственность в марте 2023 года на основании решения Апелляционной палаты. До этого компания-концессионер Avia Invest, контролируемая Иланом Шором, была обвинена в невыполнении обещанных инвестиций в развитие аэропорта.