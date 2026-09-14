theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
protv.md logoprotv
14 Сентября 2026, 11:46
25 596
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Прокуроры потребовали до 6 лет тюрьмы для Лянкэ и Лазаря по делу о концессии аэропорта

Прокуроры потребовали приговорить к тюремному заключению восьмерых обвиняемых по делу о концессии Международного аэропорта Кишинева.

Прокуроры потребовали до 6 лет тюрьмы для Лянкэ и Лазаря по делу о концессии аэропорта.
Прокуроры потребовали до 6 лет тюрьмы для Лянкэ и Лазаря по делу о концессии аэропорта.

Среди них — бывший премьер-министр Юрий Лянкэ и бывший министр экономики Валерий Лазарь. Обвинение запросило наказание до шести лет лишения свободы, запрет занимать государственные должности в течение пяти лет и возмещение ущерба в размере более 392 млн леев, сообщает protv.md

Для Юрия Лянкэ и Валерия Лазаря прокурор запросил по шесть лет лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа. Такое же наказание запрошено для Тудора Копача, Анджелы Сусану, Петру Жардана и Александру Чутака.

Для Марии Шендилэ и Аллы Цубарь обвинение потребовало по пять лет лишения свободы в женской тюрьме.

Прокурор также потребовал в отношении всех обвиняемых лишить их права занимать государственные должности сроком на пять лет.

Кроме того, обвинение просит заключить всех восьмерых под стражу сразу после оглашения приговора и оставить их под арестом до вступления решения в окончательную силу, в том числе после рассмотрения возможных жалоб в Высшей судебной палате.

Дело о концессии Кишиневского аэропорта

Дело о концессии Международного аэропорта Кишинева было передано в суд в 2023 году. Фигурантами стали восемь бывших чиновников и должностных лиц.

Среди подсудимых — бывший премьер-министр Юрий Лянкэ, бывший министр экономики Валерий Лазарь, бывший директор Агентства публичной собственности Тудор Копач, бывший заместитель директора АПС Анджела Сусану, а также несколько бывших сотрудников аэропорта и Агентства публичной собственности.

По данным прокуратуры, обвиняемые в 2013 году якобы передали Международный аэропорт Кишинева в концессию в интересах преступной организации. 

Обвинители также утверждают, что Юрие Лянкэ, Валерий Лазарь, Тудор Копач и Петру Жардан якобы снизили долю прибыли, которая должна была поступать в государственный бюджет после передачи аэропорта в концессию, — с 8% до 1%. По версии прокуратуры, конкурс был имитацией, в результате чего государству был причинен ущерб.

Обвиняемые своей вины не признают.

Международный аэропорт Кишинева вернулся в государственную собственность в марте 2023 года на основании решения Апелляционной палаты. До этого компания-концессионер Avia Invest, контролируемая Иланом Шором, была обвинена в невыполнении обещанных инвестиций в развитие аэропорта.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
protv.md logoprotv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте