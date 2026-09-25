Понта: Санду и Дан не решаются говорить с Зеленским о подорожании топлива.

При том он отметил, что ни Майя Санду, ни Никушор Дан не решаются попросить Владимира Зеленского прекратить эти атаки, сообщает omniapres.md

«Но мы, в Румынии, должны сказать ему: „Мы ваши союзники. Мы вам помогаем. Не причиняйте нам вреда. Воюйте с Россией — это ваше право, но понимаете, что вы наносите ущерб и нам“», — заявил Понта.

По его словам, ни один румынский политик не решился поднять этот вопрос перед украинским руководством.

«Никто не решился. Президент Никушор Дан в пятницу был в Украине. Он не поднимал этот вопрос», — сказал бывший премьер.

Понта также заявил, что аналогичное обращение могла бы сделать президент Молдовы Майя Санду.

«Конечно, госпожа Майя Санду должна была бы сказать господину Зеленскому: „Господин, вы понимаете, что вы бомбите тех, а румыны нам продают дороже, потому что у них самих нет нефти"? Она ему это сказала? Я не слышал. Или вы думаете, что она когда-нибудь ему это скажет? Я не думаю», — заявил Понта.