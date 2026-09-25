Понта: Санду и Дан не решаются говорить с Зеленским о подорожании топлива
Бывший премьер Румынии Викто Понта заявил, что подорожание топлива связано с ударами Украины по нефтяной инфраструктуре России, откуда Румыния получает нефть.
При том он отметил, что ни Майя Санду, ни Никушор Дан не решаются попросить Владимира Зеленского прекратить эти атаки, сообщает omniapres.md
«Но мы, в Румынии, должны сказать ему: „Мы ваши союзники. Мы вам помогаем. Не причиняйте нам вреда. Воюйте с Россией — это ваше право, но понимаете, что вы наносите ущерб и нам“», — заявил Понта.
По его словам, ни один румынский политик не решился поднять этот вопрос перед украинским руководством.
«Никто не решился. Президент Никушор Дан в пятницу был в Украине. Он не поднимал этот вопрос», — сказал бывший премьер.
Понта также заявил, что аналогичное обращение могла бы сделать президент Молдовы Майя Санду.
«Конечно, госпожа Майя Санду должна была бы сказать господину Зеленскому: „Господин, вы понимаете, что вы бомбите тех, а румыны нам продают дороже, потому что у них самих нет нефти"? Она ему это сказала? Я не слышал. Или вы думаете, что она когда-нибудь ему это скажет? Я не думаю», — заявил Понта.