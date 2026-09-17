Ионицэ: Рост цен на топливо отразится на уровне жизни 80% населения.

По словам экономического эксперта, рост цен уже отражается на перевозчиках и сельхозпроизводителях, а при сохранении тенденции может привести к новому подорожанию продуктов и основных услуг.

На 16 сентября Национальное агентство по регулированию в энергетике установило предельную цену бензина на уровне 33,35 лея за литр, а дизельного топлива — 35,15 лея. Таким образом, стоимость дизеля впервые превысила отметку в 35 леев за литр. Ионицэ связывает рост цен с несколькими внешними факторами, влияющими на мировое предложение нефтепродуктов, пишет radiomoldova.md

«Есть как минимум три фактора, и, к сожалению, все три неблагоприятные, и трудно сказать, когда вся эта ситуация закончится. Более того, ситуация сложнее, чем весной: тогда спусковым фактором стала война в Иране и Ормузский пролив, теперь добавилось еще и Красное море, и таким образом сокращается предложение нефтепродуктов, что создает давление на цены», — объяснил Ионицэ.

Еще один фактор — уровень запасов в крупных экономиках. По словам эксперта, Китай и США используют свои резервы, а инвесторы внимательно следят за динамикой запасов. Низкий уровень резервов, считает Ионицэ, также поддерживает давление на мировые цены.

На ситуацию влияет и война в Украине. Эксперт утверждает, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру изменили традиционные потоки нефтепродуктов.

«Российская Федерация из практически невероятного экспортера нефтепродуктов превратилась в импортера. Все эти факторы создают давление на цены», — утверждает Ионицэ.

Для Молдовы последствия особенно ощутимы, поскольку страна полностью зависит от импорта топлива. При этом источники поставок были диверсифицированы, и нефтепродукты больше не поступают исключительно из Румынии.

Сельское хозяйство и транспорт

Сельское хозяйство остается одним из крупнейших потребителей дизельного топлива, поэтому рост цен напрямую увеличивает расходы отрасли. Дополнительная нагрузка ложится и на транспортный сектор.

«Мы зависим на 100%; у нас есть две отрасли, по которым удар приходится непосредственно: прежде всего сельское хозяйство — крупнейший потребитель нефтепродуктов, особенно дизельного топлива, затем идут перевозчики», — говорит Вячеслав Ионицэ.

Подорожание топлива отражается и на расходах владельцев автомобилей. По оценке эксперта, в Молдове насчитывается около миллиона автовладельцев, для которых рост стоимости топлива означает сокращение средств на другие расходы.

«У нас это больше социальная проблема: если в других странах цена нефтепродуктов является экономической проблемой, у нас это социальная проблема, которая бьет по населению и его покупательной способности», — констатирует Ионицэ.

Топливо может потянуть за собой цены на продукты

Если высокие цены на топливо сохранятся в течение нескольких месяцев, последствия могут выйти далеко за пределы рынка нефтепродуктов. Рост транспортных и производственных расходов способен отразиться на стоимости продуктов питания. Дополнительным фактором может стать подорожание газа и удобрений.

«Уже сейчас цены на топливо ведут к росту международных цен на газ, что может означать новое подорожание. Подорожание газа означает подорожание удобрений для сельского хозяйства. Уже дорожает сельскохозяйственное сырье, это в пользу наших сельхозпроизводителей, поскольку они получат больше денег, но в ущерб людям, поскольку продукты питания наверняка подорожают. Речь идет не только о Молдове, но и обо всем мире», — объяснил эксперт.

Дополнительное давление, по его словам, может возникнуть и в строительном секторе из-за роста расходов на газ и нефтепродукты.

Ионицэ считает, что Молдова может войти в период инфляции на уровне 7–9%, при этом показатель может оказаться еще выше.

Больше всего пострадают семьи с низкими доходами

Влияние подорожания различается в зависимости от доходов семьи. Для людей с небольшими доходами даже умеренный рост расходов на транспорт или продукты может означать отказ от других необходимых покупок.

«В периоды кризиса сильнее всего страдают около 500 тысяч семей в нашей стране — самые бедные. Для них любое существенное подорожание означает резкое ухудшение качества жизни», — говорит Ионицэ.

По словам эксперта, значительная часть населения уже тратит большую долю доходов на основные потребности. Он считает, что в условиях ограниченных бюджетных возможностей власти должны определить меры поддержки для сельхозпроизводителей и наиболее уязвимых домохозяйств.

«Есть около 20% людей, которые, думаю, даже не следят за тем, что подорожала нефть или что-то еще, но их мало. Большинство ощущает это сильно, особенно самые бедные. Поэтому и государство сейчас пытается понять, как можно было бы зимой помочь этим очень уязвимым людям, учитывая, что у нас нет денег. Мы и так в этом году из запланированных расходов должны занять 23 миллиарда, потому что у нас нет денег», — заключил Вячеслав Ионицэ.