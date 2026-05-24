Подоляк об указе Путина по Приднестровью: Нет практического смысла

По его словам, этот документ лишен «практического смысла» и призван лишь искусственно обострить обстановку. Такое мнение он высказал в эфире программы “Новая неделя”, передает tv8.md

Подоляк считает, что Кремль использует левобережье Днестра как «криминальный анклав» для гибридной или прямой экспансии, стремясь остановить евроинтеграцию Молдовы.

«Этот указ на самом деле должен только еще раз подчеркнуть пропагандистскую попытку найти какие-то угрозы для того, чтобы создать какую-то нервную обстановку», — заявил Подоляк.

При этом он исключил возможность использования Приднестровья как реального военного плацдарма. Советник Офиса президента Украины заметил, что регион «простреливается насквозь», а местное население не готово принимать участие в войне.

В то же время Подоляк заявил о необходимости усилить контроль над Приднестровьем и провести разъяснительную работу с так называемыми лидерами, объяснив им возможные последствия вмешательства.

«Путин считает, что Приднестровье — это плацдарм, который должен сыграть ту роковую роль, которую в свое время для нас, к сожалению, сыграли Донецк и Луганск», — поделился оценкой советник.

Комментируя опасения экспертов о возможном признании Москвой независимости Приднестровья с последующим включением региона в состав РФ по крымскому или донбасскому сценарию, Подоляк сказал, что считает такой вариант невозможным. По его словам, Россия сегодня не обладает возможностями для реализации подобного сценария в обход Украины, а любые подобные решения останутся «фикцией».

«Приднестровье является безусловной частью Молдовы. Это закреплено в международном праве, в Конституции Молдовы. Россия к этой территории имеет только криминальное отношение», — подчеркнул Подоляк, добавив, что российские инициативы не будут иметь значения ни для Украины, ни для Молдовы, ни для Европы.