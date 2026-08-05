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rupor.md logorupor
5 Августа 2026, 17:09
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Колледж Эрдогана в Комрате откроется в 2027 году: Перчун заявил о саботаже

Правительство утвердило создание молдо-турецкого колледжа имени Реджепа Тайипа Эрдогана в Комрате.

Колледж Эрдогана в Комрате откроется в 2027 году: Перчун заявил о саботаже.
Колледж Эрдогана в Комрате откроется в 2027 году: Перчун заявил о саботаже.

Однако начать обучение в этом году не получится: наиболее вероятный срок открытия сентябрь 2027 года, заявил министр образования Дан Перчун после заседания кабмина, передает rupor.md

Решение правительства позволяет назначить временного директора, нанять преподавателей и начать организацию работы учреждения. Главным препятствием остается сдача в эксплуатацию здания, для которой необходимо согласие властей автономии.

«Власти Комрата саботируют этот процесс, пытаясь оказать на нас давление, чтобы мы отказались от преподавания на румынском языке. Между тем это условие предусмотрено протоколом о сотрудничестве с Турцией», — заявил Перчун.

Министр подчеркнул, что преподавание на румынском языке остается принципиальным условием. Гагаузский и турецкий языки также смогут использоваться в предусмотренных соглашением случаях.

«Этот вопрос был согласован с самого начала, поэтому возможности пересмотреть обязательство нет. Если нам не удастся разблокировать ситуацию мирным путем, мы рассмотрим другие юридические способы», — добавил глава минобразования.

Перчун отметил, что здание уже построено, отремонтировано и оборудовано. Власти пока рассчитывают урегулировать конфликт путем переговоров, однако открыть колледж к началу учебного года уже не успеют.

Исполком Гагаузии ранее выступал за создание групп с преподаванием на русском языке или многоязычных групп. Министерство образования это предложение не поддержало, сославшись на условия ратифицированного соглашения с Турцией.

В колледже планируют готовить специалистов по компьютерным сетям, программированию, электромеханике и электронике. Предполагается, что ежегодно туда будут принимать около 60 учащихся.

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Источник
rupor.md logorupor
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