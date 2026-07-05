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rupor.md logorupor
5 Июля 2026, 15:15
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Партия MAN выступила за досрочные парламентские и президентские выборы

Партия MAN выступила с требованием проведения досрочных парламентских и президентских выборов, заявив о недоверии действующей власти и обвинив партию «Действие и солидарность» (PAS) в неспособности эффективно управлять страной.

Партия MAN выступила за досрочные парламентские и президентские выборы.
Партия MAN выступила за досрочные парламентские и президентские выборы.

Соответствующее заявление было единогласно принято накануне, на заседании расширенного Национального совета формирования, в котором приняли участие около 600 членов партии. Лидер MAN Ион Чебан призвал депутатов бойкотировать консультации, инициированные президентом Республики Молдова по вопросу назначения кандидата на пост премьер-министра, назвав их «фарсом», передает rupor.md

В документе MAN утверждает, что нынешняя власть «захватила государственные институты», усилила политизацию государственных структур и несёт ответственность за рост бедности, государственного долга и бюджетного дефицита. Также партия критикует проводимые реформы, включая реформу юстиции.

MAN заявляет, что отставка правительства должна стать первым шагом к политическим изменениям, и настаивает на проведении досрочных выборов как «единственном выходе» из текущего политического кризиса. По мнению партии, необходимо сформировать новое правительство, способное стабилизировать экономику, снизить уровень бедности и обеспечить независимость государственных институтов.

Источник
rupor.md logorupor
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