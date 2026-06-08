8 Июня 2026, 08:17
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Партия Пашиняна побеждает на выборах в Армении, набрав более 50% голосов
По состоянию на утро 8 июня предварительные результаты выборов в Армении показывают, что партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные армянской службой "Радио Свобода", пишет eurointegration.com.ua
Как свидетельствуют данные, после подсчета голосов с 1924 участков из 2005 партия Пашиняна набирает 50,07% голосов и получает 64 депутатских мандата из 105.
Второе место заняла "Сильная Армения" с 23,35% голосов и 29 мандатами. Третьим финишировал блок "Армения", который заручился поддержкой 9,86% избирателей и получил 12 мест в парламенте.
Явка на выборах составила 58,97%, в голосовании приняли участие почти 1,4 миллиона граждан из более чем 2,5 миллиона зарегистрированных избирателей.
Напомним, что сам Пашинян уже заявил об "исторической победе, которая однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения".