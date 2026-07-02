Парламентское большинство отказалось вызывать на ковер глав силовых структур.

Депутат от Национального альтернативного движения (MAN) Ольга Урсу потребовала вызвать в парламент руководство Службы информации и безопасности, Национального инспектората расследований, Генеральной прокуратуры и МВД.

Требование прозвучало в связи с появившейся в публичном пространстве информации о предполагаемых связях лиц из окружения правящей партии ПДС/PAS с колл-центром, причастным к мошенничеству. Однако парламентское большинство заблокировало инициативу, отказавшись заслушивать правоохранительные органы, передает rupor.md

В ходе пленарного заседания Ольга Урсу выступила с требованием организовать официальные слушания. Она настаивала на вызове на ковер глав силовых структур.

Поводом для этого стала информация в прессе о том, что якобы лица из близкого окружения партии власти могут иметь отношение к деятельности подпольного колл-центра.

Инициатива MAN не нашла поддержки у правящей партии, предложение оппозиции набрало всего 38 голосов.