Оппозиция о подорожании газа: Останется только учить "Отче наш".

Лидеры оппозиции раскритиковали запрос Energocom о повышении регулируемой цены на природный газ на 6 леев после того, как две недели назад тариф уже вырос более чем на 40%.

Депутаты обвиняют власти в том, что страна недостаточно подготовлена к холодному сезону, сообщает realitatea.md

Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк заявил, что подорожание газа отразится на счетах населения, и раскритиковал действия властей в энергетическом секторе.

«Есть у нас государство или нет?» — риторически спросил Костюк, утверждая, что рост цен на энергоносители окажет дополнительное давление на семьи и бизнес.

Политик также упомянул запрос Termoelectrica о повышении тарифа на тепло примерно с 2 020 до 3 678 леев за гигакалорию. По его мнению, такое повышение может привести к удвоению счетов для некоторых потребителей.

«Чему вы удивляетесь, если молдаване молчат и довольствуются только видео в TikTok. Мы, кроме "Отче наш" и молитв, которые нам рекомендовал Тофан, ничего не можем сделать. И это серьезно», — заявил Костюк.

Костюк также раскритиковал заявления властей о том, что необходимые объемы газа были закуплены заранее по доступным ценам.

«За один месяц — два раза по шесть леев», — сказал лидер партии, говоря о последовательном повышении цен на газ.

Он призвал организовывать протесты против политики правительства и заявил, что общественное давление может заставить власти изменить свои решения.

В свою очередь, бывший премьер-министр Ион Кику раскритиковал то, как власти обеспечивают энергетическую безопасность страны, и заявил, что показатели изменения цен можно проанализировать с помощью простых расчетов.

«Мы оказались в ситуации, когда государственные учреждения не способны обеспечить энергетическую безопасность страны и лишь сообщают, что такова ситуация», — заявил депутат Ион Кику.

По словам бывшего премьер-министра, проблема становится еще более серьезной на фоне приближения холодного сезона.

«Они будут продолжать говорить, что газ подорожал до 1 000 долларов, хотите газ — платите. Так и будет», — сказал Ион Кику.

Новый тариф на газ также раскритиковал бывший президент Республики Молдова Игорь Додон. При этом политик заявил, что цена на газ может вырасти даже до 30 леев за кубометр.

«К сожалению, я думаю, что это не последний запрос на повышение. Сейчас 26 леев, но я думаю, что мы дойдем до 30. (…) Проблема в том, что при тарифе в 30 леев, который почти соответствует уровню, установленному в отопительный сезон 2022–2023 годов, компенсаций из государственного бюджета не будет. Для нас, для граждан, это будет очень, очень тяжелый период», — заявил Додон.

Природный газ в Молдове может снова подорожать. 23 сентября S.A. Energocom подала в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос на пересмотр регулируемых цен на поставку природного газа. Итоговый тариф может превысить 26 леев за кубометр.

Последнее повышение тарифа на газ в Молдове произошло 1 сентября 2026 года. В настоящее время потребители платят 20,30 лея за кубометр с учетом НДС. Повышение составило около 41%, или почти 6 леев за кубометр, по сравнению с прежним тарифом в 14,42 лея.