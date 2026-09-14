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bani.md logobani
14 Сентября 2026, 17:22
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Кику: Новый закупочный тариф на газ может привести к росту цены до 26 леев

Экс-премьер Ион Кику спрогнозировал, что тариф на газ для потребителей может быть вновь повышен примерно на 6 леев — до 26 леев за кубометр, если новая закупочная цена, о которой говорит депутат, будет учтена НАРЭ при расчетах.

Кику: Новый закупочный тариф на газ может привести к росту цены до 26 леев.
Кику: Новый закупочный тариф на газ может привести к росту цены до 26 леев.

По словам Кику, ранее при установлении тарифа учитывалась закупочная цена около 630 условных единиц, однако сейчас она якобы больше не действует, а новый уровень превышает 830. По мнению депутата, эта разница может привести к очередному пересмотру тарифа, сообщает bani.md

«Теперь им уже придется прийти с повышением тарифа еще почти на 6 леев», — заявил Кику. 

При действующем тарифе около 20,30 лея такое увеличение означало бы рост почти на 30%.

Депутат заявил, что представители власти якобы располагают информацией об этой ситуации, однако публично не сообщают о размере возможного нового повышения тарифа.

Кику также сообщил, что намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с запросом, как через структуры Energocom осуществляются закупки природного газа. В частности, он упомянул Energocom Trading и структуру компании в Бухаресте и потребовал проверить, каким образом финансируются их расходы.

Депутат также поднял вопрос об использовании кредитов, привлеченных Молдовой под государственные гарантии для деятельности компаний, связанных с Energocom, и предположил, что некоторые расходы этих структур может брать на себя государственная компания.

«Закупки газа осуществляются ненадлежащим образом, и многие расходы Energocom Trading берет на себя государственная компания Energocom», — заявил Кику, призвав правоохранительные органы проверить эти обстоятельства.

В настоящее время тариф на газ составляет 20,30 лея за кубометр. Он вступил в силу 1 сентября после того, как в середине июля Energocom запросил у НАРЭ повышение тарифа из-за подорожания природного газа на международных биржах.

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Источник
bani.md logobani
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