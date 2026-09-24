theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
24 Сентября 2026, 11:30
3 567
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Костюк - Тофану: "Каждый раз, когда вы приходите в парламент что-то дорожает. Может, не надо?"

В парламенте депутат Василе Костюк и премьер-министр Василе Тофан обменялись репликами на фоне очередного роста цен на энергоресурсы.

Костюк - Тофану: "Каждый раз, когда вы приходите в парламент что-то дорожает. Может не надо?".
Костюк - Тофану: "Каждый раз, когда вы приходите в парламент что-то дорожает. Может не надо?".

Костюк иронично отметил, что новости о подорожании появляются каждый раз, когда премьер-министр приходит в парламент, сообщает unimedia.info 

«После выступления господина премьер-министра появилась и новость о повышении цены на газ на 6 леев.

Во второй раз, с его присутствием в парламенте, появилась уже целая тройка новостей. Повышение, которое запрашивает Termoelectrica, — с 2000 до 3700 леев, цена на газ — пока не известно, насколько еще вырастет, а дизельное топливо — до 40 леев.

Боюсь даже думать, что произойдет, если вы еще раз придете в парламент. Может, вам больше и не нужно приходить?», — заявил Костюк.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте