Костюк - Тофану: "Каждый раз, когда вы приходите в парламент что-то дорожает. Может, не надо?"

В парламенте депутат Василе Костюк и премьер-министр Василе Тофан обменялись репликами на фоне очередного роста цен на энергоресурсы.

Костюк иронично отметил, что новости о подорожании появляются каждый раз, когда премьер-министр приходит в парламент, сообщает unimedia.info

«После выступления господина премьер-министра появилась и новость о повышении цены на газ на 6 леев.

Во второй раз, с его присутствием в парламенте, появилась уже целая тройка новостей. Повышение, которое запрашивает Termoelectrica, — с 2000 до 3700 леев, цена на газ — пока не известно, насколько еще вырастет, а дизельное топливо — до 40 леев.

Боюсь даже думать, что произойдет, если вы еще раз придете в парламент. Может, вам больше и не нужно приходить?», — заявил Костюк.