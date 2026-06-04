Народный адвокат - депутатам: Нужно быть осторожнее с используемыми словами

Обращение прозвучало на пленарном заседании парламента после представления ежегодного доклада о соблюдении прав человека и свобод в Республике Молдова за 2025 год, передает agora.md

Уполномоченный обратил внимание на то, что нападки на отдельных лиц на основе таких критериев, как этническая принадлежность, язык общения, пол, внешность, возраст, инвалидность или психическое здоровье, затрагивают не только жертву, но и других людей, обладающих теми же характеристиками.

"Подобные высказывания могут восприниматься как сигнал о том, что эти люди не полностью приняты обществом или представляют собой нечто ненормальное. Проблема усугубляется, когда такие высказывания исходят от лиц, занимающих государственные должности", - заявил Панько.

Панько также упомянул, что подобные публичные заявления, независимо от того, произносятся ли они на пленарном заседании парламента, за его пределами или в социальных сетях, могут способствовать росту нетерпимости и расколу в обществе.

"Я понимаю, что такие выступления привлекают больше просмотров, лайков, ажиотажа и одновременно привлекают больше внимания к вашему сообщению. Однако эти сообщения могут и даже прямо или косвенно легитимизировать разжигание ненависти или пропаганду поведения, основанного на предрассудках или ненависти (...) Я обращаюсь с настоятельной просьбой и даже просьбой быть более осторожными со словами, которые мы используем на пленарном заседании парламента, в социальных сетях или за его пределами", - добавил он.