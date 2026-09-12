НАРЭ ответило Батрынче: Высокие зарплаты и дорогие офисы не оплачивают потребители газа.

Агентство отвергло обвинения вице-спикера парламента Влада Батрынчи во включении необоснованных расходов в регулируемую цену природного газа.

В агентстве утверждают, что потребители не оплачивают высокие зарплаты руководства энергокомпаний, премии, содержание наблюдательных советов и аренду офисов сверх установленных нормативов, передает rupor.md

«Не каждый расход поставщика автоматически признается в окончательной регулируемой цене», — подчеркнули в НАРЭ.

При расчете расходов на персонал регулятор учитывает минимальную зарплату, сложность работы и установленные правительством коэффициенты. Разовые премии, материальная помощь, талоны на питание и другие необязательные выплаты в тариф не включают.

Если фактическая зарплата руководителя превышает сумму, признанную НАРЭ, разницу предприятие должно покрывать из других источников. Вознаграждение членов наблюдательных советов также не перекладывают на потребителей, утверждает регулятор.

Расходы на офис рассчитывают исходя из минимально необходимой площади на одного сотрудника и установленных государством ставок аренды. Все, что превышает эти нормативы, в счета за газ не включается, заверили в агентстве.

НАРЭ также сообщило, что расчеты, на основании которых 21 августа утвердили регулируемые цены на газ, публиковались для консультаций. Агентство призвало политиков не втягивать регулятора в споры, «искажающие реальность».