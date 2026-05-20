Санду об унире: Молдова рассмотрит другие варианты, если вступление в ЕС провалится.

В интервью DW и RFI в Страсбурге главу государства спросили, является ли объединение с Румынией «планом Б для интеграции в ЕС», передает jurnal.md

«Я хочу, чтобы моя страна была в безопасности, и я хочу, чтобы Молдова была частью свободного мира. Малым странам, особенно в нашем регионе, становится все труднее поддерживать и добиваться своих целей из-за агрессии, которую мы наблюдаем со стороны России. Поэтому членство в ЕС для нас — это стратегия выживания как демократии. И мы надеемся, что нам удастся реализовать этот план как можно скорее», — заявила Майя Санду.

«Мы можем присоединиться к Румынии в ЕС, и мы в это верим, и дело не в том, во что мы верим, а в том, что в Молдове сейчас еще больше людей, поддерживающих европейскую интеграцию. У нас также есть люди, которые поддерживают воссоединение с Румынией. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы Молдова стала частью ЕС, и надеемся, что этот сценарий сработает. Если по той или иной причине это не сработает, мы, безусловно, рассмотрим другие варианты. Главная цель — сохранение мира в Молдове и сохранение Молдовы в составе свободного мира», — добавила глава государства.

Заявление Майи Санду о воссоединении с Румынией, сделанное ранее в этом году, вызвало реакции в общественном пространстве. Во время подкаста британские журналисты Рори Стюарт и Аластер Кэмпбелл напрямую спросили Майю Санду, поддерживает ли она воссоединение с Румынией.

«Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за воссоединение с Румынией», — ответила Майя Санду.