theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
jurnal.md logojurnal
20 Мая 2026, 20:00
19 308
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Санду об унире: Молдова рассмотрит другие варианты, если вступление в ЕС провалится

Президент Майя Санду заявила, что Республика Молдова рассмотрит «другие варианты», если сценарий вступления в Европейский союз провалится «по той или иной причине».

Санду об унире: Молдова рассмотрит другие варианты, если вступление в ЕС провалится.
Санду об унире: Молдова рассмотрит другие варианты, если вступление в ЕС провалится.

В интервью DW и RFI в Страсбурге главу государства спросили, является ли объединение с Румынией «планом Б для интеграции в ЕС», передает jurnal.md

«Я хочу, чтобы моя страна была в безопасности, и я хочу, чтобы Молдова была частью свободного мира. Малым странам, особенно в нашем регионе, становится все труднее поддерживать и добиваться своих целей из-за агрессии, которую мы наблюдаем со стороны России. Поэтому членство в ЕС для нас — это стратегия выживания как демократии. И мы надеемся, что нам удастся реализовать этот план как можно скорее», — заявила Майя Санду.

«Мы можем присоединиться к Румынии в ЕС, и мы в это верим, и дело не в том, во что мы верим, а в том, что в Молдове сейчас еще больше людей, поддерживающих европейскую интеграцию. У нас также есть люди, которые поддерживают воссоединение с Румынией. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы Молдова стала частью ЕС, и надеемся, что этот сценарий сработает. Если по той или иной причине это не сработает, мы, безусловно, рассмотрим другие варианты. Главная цель — сохранение мира в Молдове и сохранение Молдовы в составе свободного мира», — добавила глава государства.

Заявление Майи Санду о воссоединении с Румынией, сделанное ранее в этом году, вызвало реакции в общественном пространстве. Во время подкаста британские журналисты Рори Стюарт и Аластер Кэмпбелл напрямую спросили Майю Санду, поддерживает ли она воссоединение с Румынией. 

«Если бы у нас был референдум, я бы проголосовала за воссоединение с Румынией», — ответила Майя Санду.

Источник
jurnal.md logojurnal
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте