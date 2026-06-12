Мунтяну: Моего деда депортировали в Сибирь, мне не довелось с ним познакомиться.

«Моего деда, отца моего отца, депортировали. Мне не довелось с ним познакомиться. Он вернулся домой тяжелобольным после долгих лет страданий и принудительного труда и умер слишком молодым», — написал Александр Мунтяну, цитирует realitatea.md

По его словам, подобные истории встречаются в тысячах семей по всей Молдове и продолжают передаваться из поколения в поколение. Премьер подчеркнул, что сталинские депортации были «преступлением против невинных людей» и попыткой уничтожить целые общины, судьбы и идентичности.

«Мы должны знать свою историю и передавать её детям. Говоря об этих трагедиях, мы лучше понимаем, насколько ценны свобода, достоинство и право каждого человека жить в безопасности», — отметил он.

В своём послании премьер призвал сохранять память о жертвах сталинских репрессий и подчеркнул, что память о депортированных обязывает общество строить будущее, в котором подобные трагедии не повторятся.