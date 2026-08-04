Молдове все сложнее оказывать консульские услуги в России.

Об этом заявил министр иностранных дел Республики Молдова Михай Попшой.

По словам главы внешнеполитического ведомства, не следует допускать дальнейшего усиления напряжённости в двусторонних отношениях, однако в определённых ситуациях Республика Молдова реагировала посредством дипломатических нот протеста, вызовов представителей российской стороны в МИД и высылки российских дипломатов. Российская сторона в ответ действовала зеркально. В настоящее время в Москве остаётся лишь несколько молдавских дипломатов, сообщает logos-press.md

«В сложном контексте безопасности дипломат должен стремиться к снижению напряжённости, а не к её усилению. В то же время мы должны быть внимательными, твёрдыми, решительными и принципиальными. Именно так мы действовали всегда. В разные периоды имели место высылки российских дипломатов. Их осталось лишь несколько. Дипломатов России, которые остались в посольстве в Кишинёве, можно пересчитать по пальцам. Правда, зеркальная ситуация наблюдается и в Москве. И нам становится всё сложнее оказывать консульские услуги нашим гражданам там», — заявил Михай Попшой в эфире телеканала Cinema 1.

Министр также объяснил, почему Республика Молдова до сих пор не прибегла к высылке посла Российской Федерации из Кишинёва, отметив, что такое решение должно приниматься с учётом принципа соразмерности и возможных последствий. Вместе с тем Попшой подчеркнул, что на сегодняшний день ни одна страна — член НАТО не предпринимала подобного шага в отношении Российской Федерации.

«В дипломатическом контексте мы должны руководствоваться принципом соразмерности, насколько это возможно, и учитывать ответные меры, которые могут последовать. Это может быть пропорциональный или непропорциональный ответ. Минимальным ответом могла бы стать возможная высылка нашего посла. Ответ, выходящий за рамки принципа соразмерности, мы можем лишь предполагать: это могло бы повлиять либо на наши экономические отношения, либо на нашу диаспору, либо привести к ещё более сложным ситуациям, о которых, возможно, сейчас не стоит говорить. Ситуация в сфере безопасности крайне сложная», — заявил Михай Попшой.