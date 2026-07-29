Бизнесмен из России оказался в правовом тупике после запроса на получение убежища в Молдове

Несмотря на то что он был задержан еще в 2024 году после незаконного въезда в страну и подачи ходатайства о предоставлении политического убежища, статус беженца он так и не получил, однако и экстрадирован в Россию не был.

Чтобы прояснить ситуацию, адвокат Вадим Виеру запросил разъяснение у Высшей судебной палаты (ВСП). Суд пояснил, что рассмотрение запроса об экстрадиции может идти параллельно с процедурой предоставления убежища, однако исполнение решения об экстрадиции приостанавливается до окончательного рассмотрения дела о предоставлении статуса беженца, сообщает Radio Moldova.

«Подача заявления о предоставлении убежища сама по себе не приостанавливает и не откладывает рассмотрение запроса об экстрадиции. Судья вынесет решение по запросу об экстрадиции, даже если заявление о предоставлении убежища еще не рассмотрено. Однако исполнение судебного решения об удовлетворении запроса на экстрадицию невозможно до завершения рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища. Если впоследствии прошение будет удовлетворено, решение об экстрадиции исполнено не будет», — пояснили в ВСП.

Из России — в Украину, из Молдовы — во Францию

Андрей Немолякин обвиняется в России в мошенничестве в особо крупных размерах. В 2014 году он покинул страну и поселился в Украине, где проживал, используя две разные личности.

В июне 2016 года московский суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста, после чего его объявили в международный розыск.

12 августа 2024 года Немолякин незаконно пересек границу Республики Молдова. Спустя месяц, 9 сентября, он попытался покинуть страну через пункт пропуска на границе с Румынией, намереваясь добраться до Франции, где хотел попросить политическое убежище.

Сотрудники Пограничной полиции Молдовы обнаружили у него несколько поддельных документов, оформленных на разные имена, в том числе паспорта граждан России и Украины, а также водительское удостоверение с другими персональными данными.

В связи с этим в Молдове было возбуждено уголовное дело по факту использования поддельных официальных документов.

Прошение об убежище отклоняли дважды

В день задержания в Молдове Немолякин впервые подал заявление о предоставлении убежища, заявив, что в России ему грозят преследование, пытки и отсутствие справедливого судебного разбирательства.

30 сентября Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) отклонил его ходатайство, после чего бизнесмен обжаловал это решение в суде.

Параллельно, 18 ноября 2024 года, Генеральная прокуратура направила в суд Кишинева запрос Российской Федерации об экстрадиции. Хотя 24 декабря 2024 года суд первой инстанции удовлетворил жалобу заявителя и обязал пересмотреть дело, 25 февраля 2025 года Апелляционная палата Кишинева отменила это решение, окончательно оставив в силе отказ в предоставлении убежища.

После этого Немолякин подал второе заявление о предоставлении убежища. Оно также было отклонено ГИМ 12 марта 2025 года и вновь обжаловано в суде. Спустя почти год, 16 февраля 2026 года, суд Кишинева удовлетворил его иск, отменил решение инспектората и обязал ведомство предоставить ему статус беженца.

В Высшей судебной палате отметили, что не располагают информацией о том, была ли обжалована эта последняя судебная инстанция.