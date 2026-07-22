Мисаил-Никитин: Наш приоритет — безопасность людей и доверие к государству.

Даниела Мисаил-Никитин после принесения присяги заявила, что главной целью ее нового мандата станет повышение безопасности граждан и укрепление доверия к государственным институтам.

Она также подчеркнула, что продолжит работать ради европейского будущего Республики Молдова, передает protv.md

После церемонии вступления в должность Даниела Мисаил-Никитин выступила с публичным заявлением, в котором рассказала о приоритетах нового мандата на посту главы Министерства внутренних дел.

«Мы начали новый мандат с той же ответственностью перед людьми, перед Республикой Молдова и перед европейским будущим нашей страны. Наши приоритеты имеют четкую цель — больше безопасности для людей и больше доверия к государственным институтам», — заявила Даниела Мисаил-Никитин, министр внутренних дел.

Министр также отметила, что ее команда продолжит двигаться вперед «с уверенностью и решимостью».

Даниела Мисаил-Никитин — юрист, много лет работающая в сфере внутренних дел и безопасности. С января 2022 года по ноябрь 2024 года она занимала должность государственного секретаря Министерства внутренних дел, а 19 ноября 2024 года была назначена министром внутренних дел.

В июле 2026 года Даниела Мисаил-Никитин была повторно назначена на эту должность в составе нового правительства.