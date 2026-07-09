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noi.md logonoi
9 Июля 2026, 19:31
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Новобранцы Национальной армии принесли военную присягу

Молодые солдаты, недавно призванные в ряды Национальной армии, приняли сегодня военную присягу в ходе официальной церемонии, состоявшейся в Кишинёвском гарнизоне.

Новобранцы Национальной армии принесли военную присягу.
Новобранцы Национальной армии принесли военную присягу.

Присутствовавший на мероприятии заместитель начальника Главного штаба Национальной армии полковник Ион Ожог поздравил молодых военнослужащих, подчеркнув важность этого момента, передает noi.md

Полковник отметил, что, принимая военную присягу, солдаты подтверждают не только полученную подготовку, но и зрелость, дисциплинированность и ответственность, проявленные в ходе обучения. Достигнутые результаты являются заслугой как самих военнослужащих, так и командиров, которые их наставляли. 

«Принимая сегодня военную присягу, вы подтверждаете не только полученную подготовку, но и зрелость, дисциплинированность и ответственность, которые вы проявили в ходе начальной подготовки. Достигнутые результаты — это ваша заслуга, а также заслуга командиров и инструкторов, которые наставляли вас с профессионализмом и требовательностью», — сказал Ион Ожог. 

Перед церемонией новобранцы прошли шестинедельный курс начальной подготовки, в ходе которого изучили основные воинские уставы, строевую подготовку и характеристики состоящего на вооружении оружия. 

После мероприятия молодые военнослужащие получат пятидневный отпуск, после чего вернутся в воинские части для продолжения срочной военной службы, общая продолжительность которой составляет 12 месяцев.

Новобранцы Национальной армии принесли военную присягу

Новобранцы Национальной армии принесли военную присягу

Новобранцы Национальной армии принесли военную присягу

Источник
noi.md logonoi
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