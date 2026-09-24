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rupor.md logorupor
24 Сентября 2026, 13:15
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МИД о дронах над Молдовой: Это вопиющее нарушение суверенитета

Министерство иностранных дел Молдовы выступило с осуждением в связи с новыми инцидентами в национальной системе безопасности.

МИД о дронах над Молдовой: Это вопиющее нарушение суверенитета.
МИД о дронах над Молдовой: Это вопиющее нарушение суверенитета.

Ведомство официально отреагировало на нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками, которые были запущены в ходе массированных ударов по территории Украины, пишет rupor.md

В утренние часы четверга, 24 сентября 2026 года, несколько беспилотников незаконно проникли в национальное воздушное пространство, а по данным профильных ведомств, зафиксированы и взрывы на территории страны.

В МИД подчеркнули, что подобные происшествия создают прямую угрозу для безопасности местных жителей:

«Эти инциденты представляют собой вопиющее нарушение суверенитета Республики Молдова и напрямую угрожают жизни граждан. Ответственность за них целиком и полностью лежит на Российской Федерации, которая переносит свою агрессивную войну за пределы границ Украины».

В связи со сложившейся ситуацией ведомство выдвинуло жесткое требование к российской стороне:

«Мы требуем от Российской Федерации немедленно прекратить атаки на Украину и любые действия, которые угрожают безопасности Республики Молдова и ее граждан».

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Источник
rupor.md logorupor
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