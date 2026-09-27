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realitatea.md logorealitatea
27 Сентября 2026, 20:15
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Озеров допустил, что некоторые дроны над Молдовой могут быть российскими

При этом посол Российской Федерации утверждает, что целью является не Республика Молдова, а Украина.

Озеров допустил, что некоторые дроны над Молдовой могут быть российскими.
Озеров допустил, что некоторые дроны над Молдовой могут быть российскими.

Об этом дипломат заявил в интервью Soroca TV, сообщает realitatea.md

Озеров утверждает, что до настоящего времени не было представлено четких доказательств того, что дроны, попадающие в воздушное пространство Молдовы, являются российскими. Российский дипломат заявил, что не видел подробных расследований относительно их происхождения и маршрута.

«Откуда они прибыли, какова была их траектория, где они вошли и где вышли», — сказал Озеров, говоря о данных, которые, по его мнению, власти должны представить для установления происхождения дронов.

В то же время российский посол допустил, что некоторые из дронов могут быть российскими. Он объяснил, что они могут быть связаны с ударами по украинской логистике на фоне войны между Россией и Украиной.

«Не исключаем, что некоторые из этих дронов могут быть российскими», — заявил Озеров.

При этом дипломат настаивает, что Молдова не является целью России, и отверг сценарии возможного нападения на страну.

«Следует учитывать, что целью является не Молдова, Республика Молдова», — добавил Озеров.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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