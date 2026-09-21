МИД осудил два нарушения воздушного пространства на севере и юго-востоке Молдовы.

Министерство иностранных дел решительно осуждает два несанкционированных нарушения воздушного пространства Республики Молдова, зафиксированных сегодня, 21 сентября, на фоне массированных атак Российской Федерации на Украину.

Первый случай был зафиксирован на севере страны, в том числе в Дондюшанском и Бричанском районах, второй — на юго-востоке страны, в районе населённого пункта Паланка Штефан-Водского района.

"Эти неоднократные нарушения национального воздушного пространства неприемлемы и представляют собой серьёзное нарушение суверенитета Республики Молдова, создавая прямые риски для безопасности наших граждан.

Республика Молдова осуждает войну Российской Федерации против Украины и её последствия для региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.