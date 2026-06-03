Марта Кос: Я надеюсь, что первый раунд переговоров откроется в июне.

По её словам, оптимизм обусловлен продуктивными дискуссиями между властями в Киеве и новым правительством в Будапеште, которые внесли новую динамику в процесс расширения, сообщает ipn.md

Представитель Европейского союза пояснила, что Республика Молдова и Украина как никогда близки к официальному открытию переговоров о вступлении в ЕС.

«С приходом нового правительства в Венгрии в процессе расширения наблюдается новая динамика. Недавно я встречалась с новым министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан, и мы подробно обсудили эту тему. Я уверена, что диалог между Венгрией и Украиной по вопросу венгерского меньшинства идёт хорошо. Поэтому я оптимистично настроена на то, что мы сможем открыть первый кластер для Украины и Республики Молдова в июне. Затем, в июле, все остальные кластеры», — заявила европейский комиссар Марта Кос в интервью телеканалу TVR Moldova.

Высокопоставленный представитель Брюсселя пояснила, что государства-члены также понимают важность момента и поддерживают официальное начало переговоров о вступлении.

«Я настроена оптимистично, потому что вижу, как развивается динамика. Общаясь с государствами-членами, я вижу, что они тоже понимают, почему это очень важно. Открытием первого кластера мы передадим очень важный политический сигнал», — подчеркнула Марта Кос.