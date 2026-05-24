Майя Санду: Массированная атака прошлой ночью на Киев — военное преступление.

«Массированная атака прошлой ночью российскими ракетами и дронами на Киев — военное преступление. Убийство мирных жителей — военное преступление», — написала Майя Санду на платформе X, передает moldpres.md

Глава государства заявила, что «ответ свободного мира должен заключаться в еще большей поддержке Украины и усилении давления на Россию».

Майя Санду подтвердила поддержку Украинe со стороны Республики Молдова.

«Молдова рядом с Украиной и ее мужественным народом», — заверила президент.

Российские силы в ночь с субботы на воскресенье нанесли массированный комбинированный удар ракетами и дронами по Киеву и прилегающему региону, поразив жилые здания и другую инфраструктуру в столице. По последним данным властей, погибли четыре человека и более 60 получили ранения.