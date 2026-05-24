theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
24 Мая 2026, 17:52
5 618
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Майя Санду: Массированная атака прошлой ночью на Киев — военное преступление

Президент Майя Санду сегодня осудила массированную атаку прошлой ночью на Киев, назвав ее военным преступлением.

Майя Санду: Массированная атака прошлой ночью на Киев — военное преступление.
Майя Санду: Массированная атака прошлой ночью на Киев — военное преступление.

«Массированная атака прошлой ночью российскими ракетами и дронами на Киев — военное преступление. Убийство мирных жителей — военное преступление», — написала Майя Санду на платформе X, передает moldpres.md

Глава государства заявила, что «ответ свободного мира должен заключаться в еще большей поддержке Украины и усилении давления на Россию».

Майя Санду подтвердила поддержку Украинe со стороны Республики Молдова.

«Молдова рядом с Украиной и ее мужественным народом», — заверила президент.

Российские силы в ночь с субботы на воскресенье нанесли массированный комбинированный удар ракетами и дронами по Киеву и прилегающему региону, поразив жилые здания и другую инфраструктуру в столице. По последним данным властей, погибли четыре человека и более 60 получили ранения.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте