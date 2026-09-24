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Infotag.md logoInfotag
24 Сентября 2026, 17:25
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Лидер Platforma DA потребовал пересмотреть новый проект закона о фармацевтике

Ливиу Вовк считает, что правительство и Министерство здравоохранения должны отказаться от версии проекта Закона о фармацевтике, находящейся на публичных консультациях, и вернуться к варианту, который обсуждался в декабре 2025 г.

Лидер Platforma DA потребовал пересмотреть новый проект закона о фармацевтике.
Лидер Platforma DA потребовал пересмотреть новый проект закона о фармацевтике.

В четверг на брифинге он заявил, что в новой редакции появились положения, которые могут существенно изменить порядок открытия аптек и доступа граждан к лекарствам, передает infotag.md

«В частности, предлагается отказаться от географических и демографических критериев для открытия аптек. Это может привести к чрезмерной концентрации аптек в городах вместо расширения фармацевтической сети в селах», - уверен политик.

Вовк отметил, что ещё в декабре 2025 г. Министерство здравоохранения называло такие нормативы «абсолютно необходимыми», ссылаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и практику ряда европейских стран.

«В нынешней редакции эти критерии исключены, а причин такого решения министерством представлены не были», - отметил Вовк.

По словам лидера Platforma DA, вопросы вызывают предложения о создании мобильных аптек, использовании автоматизированных устройств и дистанционном надзоре фармацевтов. 

«Прежде чем вводить новые механизмы доступа к лекарствам, государству следует оценить уже действующую программу «Аптека в твоём селе». Согласно данным Агентства по лекарственным средствам и медицинским изделиям, к августу 2025 г. программа охватывала 110 сел. Нынешняя версия проекта уже является четвёртой редакцией, вынесенной на публичные консультации, а некоторые наиболее спорные положения появились только на данном этапе. При этом часть идей, включённых в нынешний проект, ранее продвигалась депутатами партии «Шор» в 2020 г.», - сказал политик.

Он  потребовал от правительства и профильного ведомства объяснить во всеуслышание, почему спорные положения были включены в нынешнюю редакцию законопроекта, кто выступил их инициатором и на каких исследованиях основаны предлагаемые изменения.

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Источник
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