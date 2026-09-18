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logos-press.md logologos-press
18 Сентября 2026, 13:07
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В Молдове закон о рынке криптоактивов вступит в силу в марте 2027 года

Закон устанавливает правовую рамку рынка в отношении публичного предложения, допуска к торгам, раскрытия информации, выдачи лицензии, контроля поставщиков услуг, др.

В Молдове закон о рынке криптоактивов вступит в силу в марте 2027 года.
В Молдове закон о рынке криптоактивов вступит в силу в марте 2027 года.

Его действие распространяется на всех участников – резидентов и иностранных лиц, действующих в Молдове, пишет logos-pres.md

Документ опубликован 17 сентября и вступит в силу по истечении 6 месяцев, то есть, с 17 марта 2027 года. Он устанавливает перечень видов криптоактивов и связанных с ними услуг, условия осуществления деятельности на рынке криптоактивов (в т. ч., размер минимального капитала); формы гарантий и меры по предотвращению злоупотреблений и т. д.

Документ переводит ограничительный характер ныне действующих норм в регуляторный. Его положения согласованы с положениями ЕС, заложенными в регламенте MiCA, который вступил в силу в сообществе в июне 2023 года.

Регулировать рынок будут Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) и Национальный банк Молдовы. Нацбанк будет отвечать за электронные деньги, а за остальные сегменты рынка – НКФР.

Внедрение закона потребует затрат участников рынка, связанных с получением авторизации, требованиями к капиталу, управлением, внутренним контролем, отчетностью, IT-системами и т.д.). Но он обеспечит его легализацию и будет стимулировать развитие рынков криптоактивов и  альтернативных платежей.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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