Красносельский: Пропасть между двумя берегами Днестра растет.

Глава Приднестровского региона Вадим Красносельский заявил, что переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем находится в состоянии деградации.

Процесс урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем за 35 лет не приблизился к разрешению, а разногласия между сторонами только усиливаются, заявил глава Тираспольской администрации Вадим Красносельский, цитирует rupor.md

«Если смотреть на ситуацию трезво, без пропаганды, то можно понять, что пропасть между двумя берегами Днестра на самом деле только растет. О каком прогрессе может идти речь, если реального диалога нет? Формат «5+2» не работает уже много лет. От прямого взаимодействия на уровне высшего руководства Кишинев категорически отказывается. От своих обязательств в рамках ранее подписанных договоренностей — тоже», - заявил Красносельский.

По его словам, контакты между политическими представителями сторон не приводят к принятию решений.

«Контакты на уровне политпредставителей и экспертных групп нельзя назвать диалогом. Молдавский представитель прямо признал, что у него нет мандата на принятие решений и никаких соглашений с Приднестровьем Молдова заключать не будет. Кишинев игнорирует наши рациональные предложения и, похоже, не собирается принимать никаких решений в интересах людей», — заявил он.

Красносельский также утверждает, что ситуация в переговорном процессе становится все более напряженной.

«Сегодня сформировалась достаточно взрывоопасная ситуация, когда одна из сторон переговорного процесса при молчаливом согласии некоторых международных посредников отказалась от методов дипломатии и диалога в пользу шантажа, угроз и давления. Из-за этого количество проблем растет как снежный ком», — сказал он.

Комментируя предложение проводить встречи переговорщиков на территории Молдовы, Красносельский заявил, что для этого Кишинев должен изменить законодательство.

«Если молдавская сторона хочет восстановить прежнюю практику встреч на своей территории, пожалуйста, мы не против. Только для начала отмените репрессивные нормы в своем уголовном кодексе, угрожающие каждому жителю Приднестровья», — сказал он.

Говоря о фонде конвергенции, который обсуждают молдавские власти, Красносельский выступил против этой инициативы.

«Что касается так называемого фонда конвергенции, то единственное, что здесь нужно обсуждать, — это отмену данного дискриминационного решения, которое, как и в случае с таможенными пошлинами, имеет исключительно одну цель — обобрать бизнес и население Приднестровья», — заявил он.

При этом глава Тираспольской администрации сообщил, что выступает за обсуждение других экономических инициатив.

Фонд конвергенции, по замыслу молдавских властей, должен стать финансовым инструментом для подготовки к реинтеграции страны и сокращения социально-экономического разрыва между двумя берегами Днестра. Предполагается, что средства фонда будут направляться на модернизацию инфраструктуры, поддержку бизнеса, развитие образования, здравоохранения и государственных услуг на левом берегу после начала процесса реинтеграции.