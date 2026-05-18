Красносельский поблагодарил Путина за указ об упрощенном получении гражданства РФ
Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил Владимира Путина за указ, который упрощает получение российского гражданства для жителей левобережья Днестра.
Заявление прозвучало после критики этого решения со стороны Кишинева и было опубликовано администрацией непризнанного региона, пишет rupor.md
Красносельский утверждает, что в регионе проживают десятки тысяч людей, которые якобы не имеют другого гражданства, кроме приднестровского. Он также заявил, что часть жителей якобы сталкивается с отказами при получении молдавского гражданства или лишается его по политическим мотивам.
«Указ президента Российской Федерации направлен на решение этих проблем исключительно в гуманитарном плане», — заявил Красносельский.
Он призвал Кишинев не вмешиваться в процесс получения российского гражданства жителями региона.
«Получение гражданства любого государства является добровольным актом. Не мешайте людям сделать добровольный демократический выбор», — сказал лидер непризнанного региона.
Красносельский также поблагодарил российское руководство и лично Путина за принятое решение. По его словам, в Тирасполе подготовят местные акты для реализации указа.
Напомним, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство совершеннолетних жителей Приднестровского региона, а также детей-сирот, детей без попечения родителей и недееспособных лиц, постоянно проживающих на левом берегу Днестра. Это решение резко раскритиковала президент Майя Санду, назвав меру инструментом мобилизации для российской войны против Украины.