Красносельский поблагодарил Путина за указ об упрощенном получении гражданства РФ.

Заявление прозвучало после критики этого решения со стороны Кишинева и было опубликовано администрацией непризнанного региона, пишет rupor.md

Красносельский утверждает, что в регионе проживают десятки тысяч людей, которые якобы не имеют другого гражданства, кроме приднестровского. Он также заявил, что часть жителей якобы сталкивается с отказами при получении молдавского гражданства или лишается его по политическим мотивам.

«Указ президента Российской Федерации направлен на решение этих проблем исключительно в гуманитарном плане», — заявил Красносельский.

Он призвал Кишинев не вмешиваться в процесс получения российского гражданства жителями региона.

«Получение гражданства любого государства является добровольным актом. Не мешайте людям сделать добровольный демократический выбор», — сказал лидер непризнанного региона.

Красносельский также поблагодарил российское руководство и лично Путина за принятое решение. По его словам, в Тирасполе подготовят местные акты для реализации указа.

Напомним, что Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство совершеннолетних жителей Приднестровского региона, а также детей-сирот, детей без попечения родителей и недееспособных лиц, постоянно проживающих на левом берегу Днестра. Это решение резко раскритиковала президент Майя Санду, назвав меру инструментом мобилизации для российской войны против Украины.