Костюк: От нынешних схем на газе охренел даже Спыну.

По мнению лидера партии "Демократия дома", публикация Андрея Спыну свидетельствует о том, что "сейчас на газе воруют в три раза больше, чем в 2022 году".

Бывший министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну отреагировал на запрос Energocom о повышении тарифа на природный газ для бытовых потребителей примерно до 26,25 лея за кубометр, сообщает unimedia.info

«Я видел запрос Energocom о повышении тарифа. Также видел некоторые комментарии относительно ситуации в энергетическом секторе и не мог не вспомнить 2022 год.

Прошу больше не использовать заявления вроде „мы переживаем беспрецедентный период“. Сравните цены на газ на бирже TTF в 2022 и 2026 годах. Не знаю, как будут развиваться цены дальше, но на данном этапе среднегодовая цена в три раза ниже. Давайте работать!», — написал Андрей Спыну.

По словам бывшего министра, средняя цена газа на бирже TTF за первые восемь месяцев 2026 года составила 448 евро за 1000 кубометров, тогда как в 2022 году — 1402 евро.

В сентябре 2026 года расчетная цена составляет около 815 евро, тогда как в сентябре 2022 года она достигала 2486 евро. При этом Energocom просит повысить тариф для населения с 20,30 до 26,24 лея за кубометр.

Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк назвал заявление Спыну «бомбой» и заявил, что из него следует, что при значительно более низкой цене закупки газа тариф для населения остается на уровне, сопоставимом с 2022 годом.

«Андрей Спыну бросает бомбу с газом. Он заявляет, что средняя цена закупки в 2022 году была в три раза выше средней цены закупки в 2026 году, а конечная цена для граждан в 2026 году такая же, как в 2022 году.

Нынешняя власть PAS ворует в три раза больше, чем в 2022 году, только на природном газе», — написал Костюк.

Он также заявил, обращаясь к Спыну: «Андрюша, готовься к обыскам от Холодного и его бригады со схемами», намекая на возможные проверки в отношении бывшего министра.

Власти пока не комментировали заявления Василе Костюка.