Костюк о призыве Хаждера иметь чек на дрова: "Будете заходить во дворы и проверять?".

Депутат и лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк отреагировал на заявления министра окружающей среды Георге Хаждера о проверке происхождения дров в хозяйствах граждан Молдовы.

Костюк поставил под сомнение законность таких проверок и спросил, при каких условиях полицейские или инспекторы по охране окружающей среды смогут заходить во дворы людей, сообщает omniapress.md

«Этот человек, который является министром, не понимает одной вещи: на каком основании вы будете заходить в хозяйства людей, если речь идет об участковом полицейском или инспекторе по охране окружающей среды? У вас есть постановление, возбуждено уголовное дело?» — сказал Костюк.

Он утверждает, что существуют ситуации, когда владельцы земельных участков могут вырубать определенные категории деревьев и перевозить их в собственное хозяйство без экологического разрешения, на которое ссылаются власти.

«Есть люди, у которых есть до 0,25 соток, которые могут срубить свои деревья без экологического разрешения и отвезти их домой. У вас есть все инструменты, и все, что вы должны делать, — это проверять через Молдсилва и подведомственные агентства тех, кто распределяет и рубит дрова, тех, кто распределяет лес, рубит и продает его нелегально», — заявил лидер партии.

В то же время Костюк призвал власти сосредоточиться на том, как эксплуатируются леса, и на возможных нарушениях в лесном секторе, прежде чем проверять дрова во дворах граждан.

«И вы дошли до того, что рассказываете нам, что, видите ли, будете проверять документы у молдаван. Сначала проверьте себя, потому что начинать нужно именно с этого. Вы вырубаете большие участки, через представителей Молдсилвы указываете, что вырубили меньше, после чего половину древесины продаете нелегально, а деньги кладете себе в карманы», — обвинил Костюк.

Политик связывает риск незаконной вырубки лесов также с экономическим положением населения, в частности с растущими расходами на отопление. Он утверждает, что повышение цен на газ и электроэнергию может вынудить некоторых людей использовать дрова для отопления своих домов.

«Никто не сможет охранять и защищать наши леса, потому что бедность подталкивает людей, и наши люди пойдут в лес, потому что не могут оплачивать счета и не могут позволить себе роскошь платить такие цены за энергоресурсы. Они будут рубить столько, сколько смогут, чтобы зимой не замерзнуть в доме. Вы довели до этого, до бедности, а теперь еще и угрожаете, что будете заходить в хозяйства и проверять происхождение дров. Вам не стыдно?» — сказал политик.

Напомним, министр окружающей среды Георге Хаждер заявил, что перед покупкой древесины граждане должны проверить её происхождение и официальную цену продажи, а также потребовать финансовый или кассовый чек, который рекомендуется сохранить.

Министерство окружающей среды предупреждает, что древесина, приобретённая без документов, не гарантирует законность её происхождения, а покупка у неавторизованных продавцов способствует незаконному обороту древесины и затрудняет борьбу с незаконной вырубкой лесов.