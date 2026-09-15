Хаждер: Никто не будет заходить во дворы, чтобы проверять дрова.

Министр окружающей среды Георге Хаждер выступил с уточнениями касательно проверки происхождения дров в хозяйствах граждан Молдовы.

«Никто не придет стучать вам в ворота, и никто не ворвется во дворы хозяев.

Но если кто-то разгружает грузовик со свежесрубленным в лесу дубом, инспекторы обязаны спросить: у кого он был куплен и есть ли на него документы.

Мы задаем эти вопросы не для того, чтобы создавать людям неудобства, а потому, что хотим добраться до корня проблемы — до тех, кто вырубает леса и продает древесину нелегально.

Хозяин платит за дрова честно заработанные деньги, он их не ворует. Именно поэтому несправедливо, чтобы его честно заработанные деньги попадали в карманы воров.

Когда вы покупаете хлеб или строительные материалы, вам выдают чек. Так же должно быть и с древесиной. Это нормально, а не признак того, что кто-то считает вас виновным.

И у меня есть вопрос к тем, кто критикует проверки: как мы можем остановить разграбление лесов, если будем закрывать глаза на путь, который проходит древесина? Лес принадлежит нам всем. Когда крадут дерево, крадут у всех нас.

Деньги от легально проданной древесины возвращаются в леса — на новые саженцы, расчистку и уход. Только так мы сможем сохранить леса зелеными и со временем обеспечить более низкие цены для всех», - сказал Хаждер.

Заявления министра прозвучали в ответ на видео, опубликованное лидером "Демократии дома" Василе Костюком.

«Этот человек (Григоре Хаждер), который является министром, не понимает одной вещи: на каком основании вы будете заходить в хозяйства людей, если речь идет об участковом полицейском или инспекторе по охране окружающей среды? У вас есть постановление, возбуждено уголовное дело?» — сказал Костюк.

Напомним, министр окружающей среды Георге Хаждер заявил, что перед покупкой древесины граждане должны проверить её происхождение и официальную цену продажи, а также потребовать финансовый или кассовый чек, который рекомендуется сохранить.

Министерство окружающей среды предупреждает, что древесина, приобретённая без документов, не гарантирует законность её происхождения, а покупка у неавторизованных продавцов способствует незаконному обороту древесины и затрудняет борьбу с незаконной вырубкой лесов.