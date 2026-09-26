Клаудиу Нэсуй задекларировал акции на 25,5 млн леев и две квартиры.

Министр экономики и цифровизации Клаудиу Нэсуй задекларировал за 2025 год более 1,4 млн румынских леев доходов, две квартиры стоимостью почти 578 тыс. евро и акции Banca Transilvania на сумму свыше 25,5 млн румынских леев.

Декларация была подписана 25 сентября, передает omniapres.md

Согласно документу, 234 832 румынских лея Нэсуй получил в качестве депутатского вознаграждения от Палаты депутатов Румынии. Ещё 1 187 266 леев составили дивиденды от Banca Transilvania.

Кроме того, министр указал 6 206 евро дохода от сдачи квартиры в аренду.

В собственности Нэсуя находятся две квартиры.

Первая, площадью 49 квадратных метров, была приобретена в 2007 году и оценена в декларации в 400 тыс. евро. Вторая квартира площадью 99 квадратных метров была получена в 2016 году по договору обмена. Её стоимость указана на уровне 177 650 евро.

Таким образом, общая заявленная стоимость двух квартир составляет 577 650 евро.

Из движимого имущества министр задекларировал Mercedes GLC 2016 года выпуска. Его стоимость в декларации указана как 40 тыс. евро, а рыночная стоимость — 20 тыс. евро. Разницу автор декларации объясняет амортизацией.

Также Нэсую указал земельный участок площадью 10,6 квадратного метра, приобретённый в 2016 году. Его стоимость в декларации составляет один румынский лей.

Нэсую задекларировал 718 914 акций общей стоимостью 25 521 447 румынских леев.

Кроме того, ему принадлежит доля в Muntenia Global Invest стоимостью 167 760 леев и доля в Bio Carpatherra стоимостью 800 леев.

На текущем счёте в Banca Transilvania министр указал 24 829,69 румынских леев.

В декларации также указаны три позиции в ценных бумагах, выпущенных Министерством финансов: 168, 200 и 350 единиц. Процентные ставки по ним составляют 1,6%, 5% и 6,8% соответственно. Общая стоимость этих вложений в документе не указана.

В разделе личных интересов Нэсую указал членство в Ассоциации CFA Romania и Ассоциации «Общество за индивидуальную свободу».

Кроме того, он является членом Национального бюро партии «Союз спасения Румынии» (USR) и заместителем председателя муниципального отделения партии в Бухаресте.

Клаудиу Нэсуй был предложен на должность министра экономики и цифровизации премьер-министром Василе Тофаном. Присягу он принёс 28 августа.

Декларация об имуществе и интересах была заполнена и подписана министром в электронном виде 25 сентября 2026 года.