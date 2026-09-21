Почти 65 тысяч леев штрафов: НОН наказал чиновников за просрочку деклараций

В период с 14 по 18 сентября 2026 года Национальный орган по неподкупности (ANI) применил штрафы на общую сумму 64 850 леев.

В частности, было составлено 45 протоколов о правонарушениях за несвоевременную подачу деклараций об имуществе и личных интересах в отношении одного лица, занимающего ответственную государственную должность, одного члена Комиссии по квалификации и оценке, 8 советников, 4 государственных служащих с особым статусом, 11 государственных служащих и 20 руководителей общественных организаций, сообщает noi.md

Было инициировано 3 процедуры контроля: по правовому режиму конфликта интересов в отношении лица, занимающего ответственную государственную должность, и руководителя общественной организации, а также по правовому режиму декларирования имущества и личных интересов в отношении сотрудника государственного органа, находящегося на самофинансировании.

В отношении другого сотрудника государственного органа на самофинансировании был издан констатирующий акт. Было возбуждено дело о правонарушении за неподачу декларации об имуществе и личных интересах в отношении руководителя общественной организации.

Было предоставлено 115 ответов на запросы о предоставлении информации об отсутствии запрета на занятие должности. Представители ведомства приняли участие в 3 судебных заседаниях. Проводились телефонные консультации по вопросам декларирования имущества и личных интересов.