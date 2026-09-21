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noi.md logonoi
21 Сентября 2026, 12:26
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Почти 65 тысяч леев штрафов: НОН наказал чиновников за просрочку деклараций

В период с 14 по 18 сентября 2026 года Национальный орган по неподкупности (ANI) применил штрафы на общую сумму 64 850 леев.

Национальный орган по неподкупности наложил штрафы на десятки тысяч леев.
Национальный орган по неподкупности наложил штрафы на десятки тысяч леев.

В частности, было составлено 45 протоколов о правонарушениях за несвоевременную подачу деклараций об имуществе и личных интересах в отношении одного лица, занимающего ответственную государственную должность, одного члена Комиссии по квалификации и оценке, 8 советников, 4 государственных служащих с особым статусом, 11 государственных служащих и 20 руководителей общественных организаций, сообщает noi.md

Было инициировано 3 процедуры контроля: по правовому режиму конфликта интересов в отношении лица, занимающего ответственную государственную должность, и руководителя общественной организации, а также по правовому режиму декларирования имущества и личных интересов в отношении сотрудника государственного органа, находящегося на самофинансировании.

В отношении другого сотрудника государственного органа на самофинансировании был издан констатирующий акт. Было возбуждено дело о правонарушении за неподачу декларации об имуществе и личных интересах в отношении руководителя общественной организации.

Было предоставлено 115 ответов на запросы о предоставлении информации об отсутствии запрета на занятие должности. Представители ведомства приняли участие в 3 судебных заседаниях. Проводились телефонные консультации по вопросам декларирования имущества и личных интересов.

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Источник
noi.md logonoi
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