Киверь: Тирасполь отказался от встречи «1+1» в Кишиневе.

Тирасполь отказался направить своего политического представителя в Кишинев для новой встречи в формате «1+1». Об этом сообщил вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь после заседания правительства.

Левобережная администрация заявила, что предложенные темы якобы не входят в переговорную повестку, а поездка в молдавскую столицу вызывает опасения за безопасность, пишет rupor.md

Инициатором встречи выступил Кишинев. Молдавская сторона намеревалась представить Тирасполю порядок реализации Фонда конвергенции, а также решения по НДС и акцизам, которые должны создать более благоприятные условия для экономических агентов Левобережья.

При этом сам Киверь признал, что контакты между сторонами сейчас сложно назвать полноценными переговорами.

«По нашей инициативе мы пригласили политического представителя Тирасполя на новый раунд общения в формате „1+1“ в Кишиневе, хотя переговорами это назвать нельзя. Мы хотели проинформировать коллег из Тирасполя о применении и реализации Фонда конвергенции, а также о решениях по НДС и акцизам», — рассказал вице-премьер.

Однако Тирасполь отказался обсуждать эти вопросы и приезжать в Кишинев.

«Мы получили отказ, в котором говорится, что эта тема не является частью переговорной повестки. Более того, политический представитель Тирасполя отказался приехать в Кишинев, сославшись на ложные причины, связанные с безопасностью», — заявил Киверь.

Вице-премьер отметил, что представители Левобережья регулярно приезжают в Кишинев и другие населенные пункты на правом берегу, не сталкиваясь при этом с угрозами. Кишинев вновь предложил организовать встречу в ближайшее время. В качестве альтернативной площадки власти готовы рассмотреть Рыбницу, Дубоссары или Григориополь.

«Сегодня мы вновь подтвердили готовность провести следующий раунд „1+1“. В качестве альтернативы предложили один из населенных пунктов Левобережья. Но пока мы не получили реакции другой стороны, невозможно сказать, когда состоится встреча», — добавил Киверь.

Согласно программе правительства Василия Тофана, Фонд конвергенции должен заработать с 1 января 2027 года. Через него планируется финансировать образовательные, медицинские, социальные и инфраструктурные проекты по обе стороны Днестра.