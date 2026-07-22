Тирасполь раскритиковал программу Тофана по Приднестровью.

Администрация Приднестровья считает программу нового правительства Молдовы «продолжением деструктивного курса Кишинева» в отношении региона. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР.

«Такой курс в последние годы связан с нарушением договоренностей, разрушением переговорного процесса, отказом от адекватного политического диалога, односторонним давлением, провоцированием гуманитарно-экономического кризиса и ухудшения уровня жизни приднестровского народа», - заявили в Тирасполе, цитирует infotag.md

Особой критике авторы подвергли намерение нового правительства реализовать закон о создании Фонда конвергенции, в который будут поступать налоги от компаний с левобережья Днестра, который Тирасполь называет «поборами».

«Под прикрытием риторики о "европейских стандартах", "услугах" и "преимуществах для людей" молдавские власти рассчитывают навязать Приднестровью чужую правовую, налоговую, таможенную и административную систему без согласия приднестровцев, без равноправных переговоров и без гарантий прав и свобод жителей республики», - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство региона считает, что «Кишинев продолжает подменять реальное урегулирование лозунгами, называя «миром» отказ от учета позиции Приднестровья, а «едиными стандартами» – попытку насильственно разрушить правовые, социальные и экономические механизмы, от которых напрямую зависят безопасность, доходы, рабочие места, пенсии и социальные гарантии сотен тысяч людей.

«Давно пора осознать, что европейская интеграция Молдовы невозможна без мирного, цивилизованного, справедливого и всеобъемлющего урегулирования конфликта с Приднестровьем. Данная цель недостижима без реального возвращения Кишинева к полноценному международному переговорному процессу и выработки демократических решений с учетом прав и интересов граждан ПМР», - заявили в тираспольской администрации.

В программе правительства Василе Тофана отдельная глава программы посвящена реинтеграции Приднестровья. Она предусматривает создание Фонда конвергенции и постепенное распространение молдавского законодательства на всю территорию страны, включая левобережье Днестра. В программе указано что Фонд конвергенции начнет действовать 1 января 2027 года. Его работа будет прозрачной, «портфолио проектов» будут публиковать ежегодно. Предпочтение отдадут проектам в области образования, здравоохранения, инфраструктуры, соцпомощи, культуры, водоснабжения и канализации, и сближения. Также программа предусматрвает поддержку работы школ на Левобережье с преподаванием на румынском языке и мониторинг ситуации с правами человека.