Киверь о представителях Тирасполя: От переговоров отказываются, а на шопинг приезжают.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Валериу Киверь заявил, что Тирасполь продолжает «ставить палки в колеса», чтобы не участвовать во встречах в формате «1+1», отказываясь приезжать в Кишинев.

При этом представителей левого берега Днестра неоднократно замечали в Кишиневе и других населенных пунктах правого берега, где они участвуют в различных мероприятиях и даже ходят на шопинг, пишет deschide.md

«Я неоднократно приглашал их в Кишинев, но получал отказы. Они утверждают, что у них проблемы с безопасностью, но в то же время представители Тирасполя участвуют в дипломатических приемах, их видели за шопингом в Кишиневе и других населенных пунктах правого берега Днестра. Я говорил — это ложная мотивация», — заявил Валериу Киверь на пресс-конференции после заседания правительства.

По словам представителя Кишинева, Тирасполь неоднократно отказывался приезжать на переговоры, а тем временем продолжает выдвигать обвинения в адрес конституционных властей Республики Молдова.

«Несколько дней назад мы увидели очередную реакцию Тирасполя. Она уже стала "ритуальной", пропагандистской: когда нет аргументов — появляются ложная информация или необоснованные обвинения в том, что Кишинев блокирует переговорный процесс. Думаю, товарищам из Тирасполя следует знать свое место и пределы и не продолжать препятствовать этому процессу. А жителям левого берега Днестра, особенно тем немногим, кто все еще верит нарративам Тирасполя, я хотел бы представить реальную картину:

В последнее время мы неоднократно приглашали представителей Тирасполя принять участие во встречах в формате „1+1“. В ответ получали уклончивые ответы или отказы. Повестка этих встреч формируется на основе предложений политических представителей. Мы готовы и открыты к обсуждению любых предложений Тирасполя. Ждем такой же открытости с их стороны. Со своей стороны мы предложили обсудить Фонд конвергенции, НДС, акцизы и права фермеров, образование, основные права граждан. Место проведения встреч. Последняя встреча в формате „1+1“ состоялась в Кишиневе 2 декабря 2022 года, то есть более трех лет назад. После этого состоялись восемь встреч — все в Тирасполе или Бендерах. Теперь мы предложили альтернативу, чтобы продемонстрировать свою гибкость, как говорится, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Мы предложили населенные пункты на левом берегу Днестра: Рыбницу, Григориополь, Дубоссары, а теперь добавляю и Каменку. Нам будет очень интересно увидеть реакцию представителей Тирасполя. Очень надеемся, что она будет положительной. В противном случае они покажут, кто на самом деле блокирует переговорный процесс», — заявил вице-премьер Киверь.

Ранее представители Тирасполя неоднократно отказывались приезжать в Кишинев, ссылаясь на соображения безопасности.