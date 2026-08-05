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deschide.md logodeschide
5 Августа 2026, 15:18
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Кишинев отреагировал на визит в Приднестровье представителя Южной Осетии: Вызывающий жест

Власти Республики Молдова резко отреагировали на участие представителя непризнанной Южной Осетии в публичных мероприятиях, прошедших в Тирасполе.

Кишинев отреагировал на визит представителя Южной Осетии: Вызывающий жест.
Кишинев отреагировал на визит представителя Южной Осетии: Вызывающий жест.

В правительстве заявили, что пока не располагают информацией о том, каким образом так называемый дипломат попал в Приднестровский регион, передает deschide.md

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Валерий Киверь назвал присутствие представителя Южной Осетии «вызывающим жестом» в адрес официального Кишинева.

«Это вызывающий жест по отношению к властям Республики Молдова. Лично я не знаю, каким образом этот человек оказался в Тирасполе. У нас есть государственные учреждения, которые должны учитывать этот вопрос», — заявил Киверь.

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой также раскритиковал появление так называемого осетинского представителя на мероприятиях в Тирасполе. По его словам, вопрос о том, каким образом он пересек границу, относится не к внешней политике, а к сфере контроля границ и международной безопасности.

«Это не вопрос внешней политики, а вопрос контроля границ и международной безопасности», — отметил глава МИД.

По данным властей, речь идет о Виталии Янковском, который принял участие в мероприятиях в Тирасполе, посвященных годовщине так называемого «размещения миротворческих сил» в Приднестровье. Мероприятия были организованы и проведены приднестровскими властями.

При этом Янковский объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова сроком на пять лет. Ранее он проживал в Приднестровском регионе и с 1996 года занимал различные должности в структурах непризнанной администрации Тирасполя, включая должности заместителя так называемого министра иностранных дел и руководителя аппарата «правительства».

В 2017 году указом так называемого министра иностранных дел Южной Осетии Мурата Джиоева Янковский был назначен руководителем так называемого «официального представительства Республики Южная Осетия» в Приднестровье. Эту должность он, согласно данным властей Молдовы, занимает до сих пор.

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Источник
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