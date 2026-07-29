Гросу: Тофан сам формировал состав правительства и сможет менять министров.

Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу в эфире программы Punctul pe AZi, передает tvrmoldova.md

По словам Гросу, нынешний состав кабинета министров стал результатом обсуждений между руководством партии «Действие и солидарность» (PAS) и премьер-министром. Каждая кандидатура рассматривалась отдельно, а решения принимались на основе аргументов сторон.

«У него была свобода вносить свои предложения. Мы выслушивали и обсуждали каждую кандидатуру. Были аргументы, которые мы принимали, а когда возникала необходимость предложить своих кандидатов, он также соглашался с нашими доводами. В итоге мы пришли к нынешнему составу правительства», — сказал Гросу.

Спикер отметил, что при формировании правительства учитывались необходимость обеспечения преемственности в управлении страной и выполнение обязательств Молдовы на пути к европейской интеграции.

По его словам, в ближайшее время стране предстоит вести переговоры об открытии новых переговорных кластеров с ЕС и до 1 сентября представить промежуточный отчет о прогрессе в процессе вступления в Евросоюз.

Гросу подчеркнул, что в новом составе правительства были заменены лишь четыре министра, причем каждое кадровое решение принималось после отдельного обсуждения.

Говоря о назначении нового министра финансов Виктории Белоус, председатель парламента отметил, что именно премьер Василе Тофан предложил ее кандидатуру.

«Господин премьер-министр проанализировал возможных кандидатов и пришел к выводу, что госпожа Белоус соответствует необходимым критериям, учитывая ее опыт работы в Министерстве финансов, Государственной налоговой службе и парламенте. Это была его инициатива, которую мы поддержали», — заявил Гросу.

Он признал, что для парламентской фракции PAS решение направить одного из своих депутатов в правительство было непростым, однако аргументы премьер-министра убедили руководство партии.

Отвечая на вопрос о возможности будущих кадровых перестановок, в том числе в министерствах, возглавляемых представителями PAS, Гросу подтвердил, что премьер обладает таким правом.

«Любой премьер-министр может выступать с подобными предложениями. После определенного периода работы с командой, если он посчитает, что необходимо повысить эффективность работы или изменить подход в какой-либо сфере, он может предложить соответствующие изменения. Они будут обсуждаться и оцениваться с учетом всех аргументов», — подчеркнул спикер.

По словам Гросу, любые изменения в составе правительства будут рассматриваться исходя из их обоснованности и потребностей государственного управления.