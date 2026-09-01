Гросу о деле полицейского, обвиняемого в насилии: Нужно расследовать до мелочей.

Дело полицейского Михаила Криворученко, которого бывшая жена обвиняет в насилии, вызвало реакцию на высоком уровне.

Председатель парламента Игорь Гросу призвал полицию и прокуратуру тщательно проверить обстоятельства после того, как стало известно, что в отношении полицейского были вынесены два защитных предписания, передает protv.md

Депутат Василе Костюк, который предал дело огласке, в свою очередь утверждает, что государственные учреждения отреагировали недостаточно, и требует объяснений от руководства полиции и Министерства внутренних дел.

Игорь Гросу заявил, что ситуацию необходимо расследовать до конца, а полиция и прокуратура должны выяснить все обстоятельства.

«Это дело должно быть расследовано. Насколько я понимаю, были вынесены защитные предписания. Поэтому и полиция, и прокуратура должны самым тщательным образом расследовать это дело, со всеми подробностями», — заявил председатель парламента Игорь Гросу.

Гросу также призвал политиков не вмешиваться в расследование и позволить государственным учреждениям выполнять свою работу.

«Просьба к политикам — не совать свой нос и не эксплуатировать это дело, а дать учреждениям работать», — заявил председатель парламента Игорь Гросу.

Эти заявления прозвучали после того, как депутат Василе Костюк предал дело огласке и потребовал объяснений от руководства полиции. Он утверждает, что сотрудник ГИП Михаил Криворученко якобы пользовался защитой некоторых коллег, и ставит под сомнение то, как государственные учреждения отреагировали на ситуацию.

«Что сделали государственные учреждения? Какие государственные учреждения должны защищать женщин в подобных ситуациях? Какие?» — заявил депутат от партии «Демократия дома» Василе Костюк.

По словам депутата, парламент должен иметь возможность проверять, как учреждения применяют меры защиты. Он также требует заслушать руководство полиции.

Дело Михаила Криворученко оказалось в центре общественного внимания после того, как бывшая жена обвинила его в том, что он якобы на протяжении многих лет подвергал ее насилию и угрожал ей. Женщина утверждает, что неоднократно обращалась за помощью к властям.

Суд вынес два защитных предписания. Также было назначено электронное наблюдение.

Со своей стороны, Михаил Криворученко отвергает обвинения и утверждает, что не применял насилие к бывшей жене. В настоящее время он работает в ГИП на исполнительной должности.

Министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Никитин сообщила, что по этому делу проводятся внутренние проверки.