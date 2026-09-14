Плугару: Число женщин, обратившихся за помощью из-за насилия, выросло в пять раз.

Число женщин, которые обращаются в социальные службы Молдовы за помощью в случаях насилия, выросло с примерно двух тысяч в 2023 году до 10 тысяч в 2025-м.

Об этом заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару, сообщает moldova1.md

По словам министра, рост числа обращений свидетельствует не только о масштабах проблемы, но и о том, что всё больше женщин решаются просить о помощи.

«Если в 2023 году было около 2 тысяч женщин в год, то в 2025 году у нас уже было 10 тысяч женщин, которые запросили поддержку», — заявила Плугару.

Власти уже открыли два новых убежища для жертв домашнего насилия и планируют создать дополнительные. Плугару подчеркнула, что женщины, вынужденные покинуть дом ради собственной безопасности, должны иметь доступ к защищённому месту.

В государственном секторе сейчас работают 11 убежищ общей вместимостью 230 мест. С 2023 года также действует Центр семейной юстиции, который за последние восемь месяцев оказал помощь 555 жертвам насилия. Ещё 814 человек были направлены в центры размещения.

Расширение сети убежищ предусмотрено также планами Молдовы по интеграции в Европейский союз.

Министр отметила, что опасности подвергаются не только жертвы, но и социальные работники, посещающие семьи, где может происходить насилие.

По словам Плугару, если существует угроза для специалиста, визиты должны проводиться совместно с полицией. Министерство также работает над тем, чтобы социальные работники могли раньше распознавать признаки насилия и мотивировать пострадавших обращаться за помощью.

С 2021 по 2026 год в Молдове было выдано 7 072 охранных ордера. Они обеспечили защиту 7 418 взрослых и 533 несовершеннолетних. При этом доля удовлетворённых заявлений выросла с 67% в 2021 году до 87%.

Власти также приняли дополнительные меры после убийства 42-летней женщины в селе Магдачешты 31 августа. Женщина ранее дважды получала охранный ордер, а её мужу было установлено электронное устройство мониторинга. Однако сигнал GPS исчез в день установки, а мужчина впоследствии покинул страну.

После произошедшего директор Национальной инспекции пробации Виорел Сочиркэ подал в отставку. Министр юстиции Владислав Кожухарь признал сбой системы мониторинга.

3 сентября правительство объявило о пяти мерах, среди которых — усиление контроля на границе, предоставление полиции доступа к платформе мониторинга, ужесточение наказания за нарушение охранных ордеров и увеличение бюджета на закупку электронных браслетов.

9 сентября правительство сообщило о закупке 60 новых устройств мониторинга.