В Молдове мать заявила о насилии над шестилетней дочерью: подозреваемый на свободе.

В Молдове мать обнародовала шокирующий случай, заявив, что ее шестилетняя дочь могла стать жертвой сексуального насилия.

Женщина утверждает, что, несмотря на поданное заявление о преступлении и наличие судебно-медицинских доказательств, предполагаемый насильник по-прежнему находится на свободе, а власти пока хранят молчание, сообщает libertv.md

По словам женщины, трагедия произошла в период, когда она находилась на заработках в Германии, чтобы содержать свою семью.

В отсутствие матери девочка находилась под присмотром подруги семьи на основании официального документа об опеке. Хотя мать ежедневно поддерживала связь с дочерью по телефону, примерно через два месяца она заметила резкие изменения в поведении ребенка. Девочка часто начинала плакать во время разговоров и вела себя необычно.

Обеспокоенная этими изменениями, женщина срочно вернулась в Молдову. Во время разговора с девочкой та якобы рассказала о предполагаемом сексуальном насилии, указав на мужчину примерно 40 лет, которого называла «дядей Витей».

Прежде чем обратиться в полицию, мать утверждает, что проконсультировалась с психологами, чтобы безопасно поговорить с ребенком и не нанести ему дополнительную травму. После этого о случившемся сообщили правоохранительным органам.

По словам матери, девочку допросили в специальных условиях, предусмотренных для несовершеннолетних жертв или свидетелей преступлений.

Ребенок прошел судебно-медицинскую экспертизу в Кишиневе, в том числе обследование у врачей-гинекологов. Согласно заключениям медицинских экспертиз, у девочки якобы были обнаружены признаки, совместимые с сексуальным насилием.

Несмотря на то что мать утверждает о наличии действующего уголовного дела, спустя полгода после официального обращения подозреваемый в совершении преступления по-прежнему находится на свободе.

Через несколько часов после обнародования информации об этом случае государственные учреждения, отвечающие за расследование, еще не выступили с официальным заявлением и не сообщили о ходе следствия, принятых в отношении подозреваемого мерах или мерах по защите несовершеннолетней.