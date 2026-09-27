Герасимов: Реинтеграция Молдовы и вступление в ЕС идут параллельно.

Процесс реинтеграции Республики Молдова уже происходит параллельно с курсом страны на вступление в Европейский союз.

Одним из наиболее заметных результатов этого процесса власти считают экономическое сближение приднестровского региона с ЕС. Об этом заявила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов, передает agora.md

По словам Герасимов, реинтеграцию и европейскую интеграцию необходимо рассматривать как два отдельных, но взаимосвязанных направления. Сближение приднестровского региона с европейским пространством, по её мнению, может способствовать восстановлению единого экономического и социального пространства страны.

Одним из направлений является постепенная гармонизация налоговых правил на обоих берегах Днестра.

«Процесс реинтеграции уже происходит. Если говорить об экономической конвергенции, мы видим множество мер и шагов, которые были предприняты. В том числе начиная с 1 сентября, когда мы пытаемся постепенно распространить тот же режим НДС на определённые продукты и товары и на левый берег» - заявила Герасимов.

Как отметила вице-премьер, гармонизация будет проходить поэтапно и должна быть завершена в соответствии с установленным графиком к 2030 году.

Герасимова также обратила внимание на экономическое сближение приднестровского региона с Европейским союзом. По её словам, около 70% общего объёма экспорта с левого берега Днестра направляется на европейские рынки.

Она связала эту тенденцию с возможностями, которые предоставляет Углублённая и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA), действующая в рамках Соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС.

«Это много и многое говорит о Европейском союзе как об экономическом центре притяжения для региона», — заявила Герасимов.

Вице-премьер подчеркнула, что для Молдовы важно завершить процесс реинтеграции до вступления в Европейский союз.

При этом, по её словам, сближение жителей левого берега с правым берегом и странами ЕС происходит не только в экономической сфере. Всё больше жителей региона путешествуют, учатся и работают на правом берегу Днестра и в государствах Евросоюза.

«Это снова показывает, что люди хотят больше Европы, а не меньше Европы», — сказала Герасимов.

По её мнению, дальнейшее предоставление жителям обоих берегов Днестра одинаковых возможностей и преимуществ может способствовать продвижению процесса реинтеграции.

«Пока мы продолжаем двигаться в направлении предоставления одинаковых преимуществ гражданам левого берега и гражданам правого берега, я думаю, что существуют реальные надежды на то, что мы сможем добиться значительного прогресса в процессе реинтеграции», — заключила вице-премьер.