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radiochisinau.md logoradiochisinau
16 Сентября 2026, 20:49
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Герасимов: Молдова может получить дорожную карту по вступлению в ЕС

Молдова может войти в число стран-кандидатов, которые получат дорожную карту по дальнейшей интеграции в Европейский союз.

Герасимов: Молдова может получить дорожную карту по вступлению в ЕС.
Герасимов: Молдова может получить дорожную карту по вступлению в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимова, комментируя заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает radiochisinau.md

По словам Герасимовой, дорожная карта станет «важным политическим сигналом» и позволит Молдове получить больше ясности и предсказуемости в процессе евроинтеграции.

Документ должен определить ключевые приоритеты, сроки и конкретные результаты проведения реформ, а также обозначить последующие этапы процесса. При этом дорожная карта не будет заранее устанавливать дату вступления Молдовы в ЕС или темпы переговоров — они будут зависеть от достигнутого прогресса и реализованных реформ.

Герасимова отметила, что Европейская комиссия неоднократно положительно оценивала прогресс Молдовы и выразила надежду, что страна окажется среди государств, для которых будет подготовлен такой документ.

Урсула фон дер Ляйен также упомянула Молдову, Украину и страны Западных Балкан как государства, близкие к ЕС, где сохраняется поддержка европейской идеи.

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Источник
radiochisinau.md logoradiochisinau
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